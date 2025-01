De Graaf van Montecristo, The Rai Center: as duas categorias "hipnotizado"

Oferecemos a você telas … Eu recomendo a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem está subindo (O conde de Montecristo)

Não estamos no momento das peças búlgaras que o script lendário alcançou, a Arrow Negra, que coletou mais de 16 milhões de espectadores em 1968, mas a contagem de Montecristo é um candidato para ser um sucesso de crítica e público que afirma que ela Estados no topo da histórica série de TV no estilo Feuilleton. Rai ficção Guida Maria Pia Admrati Coleta na segunda -feira à noite 5.395.000 espectadores com 28,17% da participação média e atinge o pico quase 35% no final, quando o sentimento que Mercedes reconhece no grande amor de De Graaf que Edmond Dantès matou 15 anos antes de mortos por mortos por mortos por mortos .

Nas três noites em que foi transmitido até agora, a série tem uma média de quase 5,5 milhões de cabeças com 29% de participação. Um início positivo pronunciado do ano no setor em Rai 1 (“aquele que paga os salários dos funcionários da RAI”, como disse o ex -DG Agostino Saccà) com os sólidos resultados de Leopardi, o poeta do infinito, o terceiro Mina Temporada de seleção e o oitavo de um passo do céu. O serviço público com essas atividades é bem -sucedido na pesca, além do objetivo feminino, também o alvo mais esnobe, como os nativos digitais, apenas pense que o novo público total do Auditel explica que a média dos espectadores da contagem de dispositivos tecnológicos de Montecristo 100 mil unidades Touch (PC, tablet, smartphone).