De J.Law ao povo da moda de Copenhague, esses 3 treinadores emergem como pares de computadores de 2025

Não sei se sou só eu, mas tenho a impressão de que os treinadores se movem ainda mais rápido que a moda. Com uma infinidade de novas cores, estilos, colaborações e reduções que inundam o mercado, seguindo a novidade às vezes pode ser impossível. Como tal, gosto de recorrer a algumas marcas e influenciadores importantes para decifrar as poucas tendências dos treinadores que ressoam mais da temporada.

Tomado pelo barulho da nova temporada, fiz exatamente isso: encontrei os principais estilos de 2025 de três dos meus rótulos de treinadores favoritos de todos os tempos: Adidas, Nike e New Balance. Tomando meus benchmarks do cenário do estilo de celebridade e das pessoas importantes da moda em todo o mundo, leia o resto para descobrir as tendências de treinadores emergentes que devem definir 2025.

Os 3 treinadores tendem a saber agora:

1. Adidas Tokyo Trainers

Notas de estilo: Não consigo pensar em uma única pessoa da moda que não tenha um par de treinadores da Adidas. Confiável, confortável e sempre chique, o catálogo de estilos da marca acumulou um público grande e dedicado e, recentemente, notei que as pessoas estavam novamente zumbindo uma nova reedição deles. Com um design racionalizado que ocorre em uma sola bonita, os treinadores da Adidas Tóquio são leves, portáteis e muito mais fáceis de vestir do que os estilos grandes ou grossos. Enando bem com jeans, calças e saias, posso realmente ver esses sambas rivais nesta temporada.

Compre os Adidas Toyko Trainers:

Treinadores negros clássicos são obrigatórios do guarda -roupa que nunca se livrará.

Adidas Tóquio de dois tênis de couro A tendência dos treinadores de metal deve subir neste verão.

Adidas Tênis brancos de Tóquio Esses treinadores racionalizados já estão em processo de venda.

2. Treinadores Nike Cortez

(Imagem de crédito: Getty Images)

Notas de estilo: Outro favorito, os treinadores de Cortez de Nike estão atualmente experimentando um grande renascimento. O sapato de escolha para os participantes da semana de moda de Copenhague, o conjunto de estilo trouxe o deles com saias volumosas e cores altas – no estilo típico de Scandi. Design retro Com um acabamento fino, esses treinadores têm uma qualidade atemporal, o que os torna eternamente relevantes, mesmo que eu não possa negar que eles conhecem um momento particularmente popular no momento.

Compre os treinadores da Nike Cortez:

Nike Cortez vintage vintage em tênis de couro escovado Mantenha -os limpos armazenando -os com um pincel de camurça de tempos em tempos.

Nike Cortez vintage vintage em tênis de couro escovado A tendência nas cores azuis do céu decola nesta temporada.

Nike Cortez tênis em couro de couro Adicione uma lavagem colorida ao seu guarda -roupa de transação.

3. New Balance Trainers 1906r

(Crédito da imagem: Splash by Shutterstock)

Notas de estilo: Na semana passada, Jennifer Lawrence foi lançada nos treinadores de New Balance 1906r, e eu tenho pensado nisso desde então. Escolhendo um par cobiçado de uma colaboração com Aime Leon Dore, os grandes treinadores de Lawrence incluíram um toque de cores lúdicas em uma simples base branca e prata. Embora o par de Lawrence seja mais difícil de encontrar, a marca também oferece cores alternativas em branco, prata e preto.

Compre New Balance 1906R:

New Balance Treinadores 1906r Estilo com meias e leggings ou use com seu jeans favorito.

New Balance Treinadores 1906r Esses treinadores confortáveis ​​são perfeitos para o estilo diário.

New Balance Como Leon Dore x 1906r Compre o estilo que Lawrence ama.