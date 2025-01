De Jalgaon a Kanchanjungha: um olhar sobre os recentes acidentes ferroviários que a Índia testemunhou

A Índia foi abalada por infelizes acidentes ferroviários nos últimos dois anos, resultando em inúmeras mortes e feridos. Estamos apenas no primeiro mês de 2025 e outro acidente ferroviário mortal já custou 12 vidas.

Pelo menos doze pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas no acidente de trem de Pushpak no distrito de Jalgaon, no norte de Maharashtra, na quarta-feira, 22 de janeiro.

O acidente de trem Pushpak ocorre poucos meses após o acidente de trem Kanchanjungha Express que ocorreu em junho de 2024. Abaixo está uma visão geral detalhada de alguns dos principais acidentes de trem que ocorreram recentemente:

Acidente de trem Pushpak Pelo menos doze pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois que passageiros do Pushpak Express pularam nos trilhos para escapar de um suposto incêndio no trem. Ao saírem de seus ônibus, eles foram atropelados pelo trem Karnataka Express que chegava. Os corpos foram recuperados, disse o Spl IG da polícia Dattatraya Karale ao PTI.

Acidente de trem do Expresso Kanchanjungha O acidente ocorreu perto da estação Rangapani, na divisão ferroviária de Katihar, pouco antes do entroncamento de New Jalpaiguri. O acidente ocorreu por volta das 8h45 do dia 17 de junho de 2024, na subdivisão de Siliguri, no distrito de Darjeeling.

O Expresso Kanchanjunga, a caminho de Agartala em Tripura para Sealdah em Calcutá, foi atingido por trás por um trem de mercadorias, de acordo com Sabyasachi De, diretor de relações públicas da Northeast Frontier Railway (NFR).

Imagens do local do acidente mostraram um dos truques do trem suspenso no ar.

Acidente de trem em Kanchanjungha

Descarrilamento do Expresso Bihar Nordeste Em 11 de outubro de 2023, o Expresso Nordeste do Terminal de Junção Anand Vihar-Kamakhya (trem número 12506) descarrilou perto da estação ferroviária de Raghunathpur, no distrito de Buxar, Bihar. Seis ônibus foram afetados, resultando em quatro mortes e mais de 70 passageiros feridos.

Colisão de trem em Andhra Pradesh Em 29 de outubro de 2023, ocorreu uma trágica colisão entre dois trens de passageiros no distrito de Vizianagaram, em Andhra Pradesh. O trem de passageiros Visakhapatnam-Palasa colidiu com o trem de passageiros Visakhapatnam-Rayagada, resultando na morte de 14 passageiros. O acidente foi atribuído a falhas de sinalização e erro humano, suscitando debates sobre a necessidade urgente de modernizar os sistemas de sinalização ferroviária para evitar incidentes semelhantes no futuro.

Incêndio no trem Lucknow-Rameshwaram Bharat Gaurav Cerca de nove pessoas morreram e 20 passageiros ficaram feridos após um incêndio no trem Lucknow-Rameshwaram Bharat Gaurav em 25 de agosto de 2023.

As investigações preliminares revelaram que o incêndio foi causado por uma botija de gás que os passageiros contrabandearam para dentro do autocarro para cozinhar.

Passageiros de Uttar Pradesh viajando em um trem especial do IRCTC perderam tragicamente a vida quando ocorreu um incêndio em dois vagões do trem turístico Bharat Gaurav perto de Bodi Lane, a cerca de um quilômetro do entroncamento ferroviário de Madurai.

Fogo Expresso Falaknuma Em 7 de julho de 2023, três vagões do Falaknuma Express para Howrah pegaram fogo entre Bommaipally e Pagidipally em Telangana. Ninguém ficou ferido. A pronta resposta das autoridades ferroviárias para evacuar os passageiros ajudou a evitar um grande desastre. No entanto, a causa do incêndio ainda não foi determinada, sublinhando a necessidade de melhorar as medidas de segurança contra incêndios nos comboios.

Descarrilamento ferroviário da montanha Nilgiri O último vagão do trem de quatro vagões Nilgiri Mountain Railway que ia de Ooty para Mettupalayam descarrilou perto da estação Coonoor em 8 de junho de 2023. Não houve feridos ou vítimas, mas o incidente levantou preocupações sobre a segurança dos trens tradicionais que operam em terrenos desafiadores.

Descarrilamento do expresso Vijayawada-Chennai Jan Shatabdi Em 9 de junho de 2023, um ônibus do Expresso Vijayawada-Chennai Central Jan Shatabdi descarrilou perto da estação Basin Bridge em Chennai. Embora não tenham sido relatados feridos, o incidente destacou os riscos envolvidos nas operações ferroviárias diárias e reforçou a importância da manutenção e das inspeções regulares para garantir a segurança dos passageiros.