De repente, as pessoas da moda carregam essa tendência incomum do treinador com todas as suas roupas de primavera

Como uma pessoa que prevê tendências para ganhar a vida, tenho orgulho de ter uma boa idéia da aparência e das peças que ocorrem nos próximos meses. Mas de tempos em tempos, pego o vento de uma nova tendência que me pega inteiramente de surpresa.

Ao virar tudo o que pensei que sei sobre os treinadores em sua cabeça, a tendência do treinador Nenhum cano eclodiu no palco nesta temporada e ele ganha um ritmo sério.

Um movimento por si só, de repente, muitos dos meus treinadores favoritos produzem tênis sem cadarços. Além da criação de uma silhueta racionalizada e de um acabamento direcional, não posso deixar de encontrar essa tendência mais divertida do que os outros. Em vez de atacadores, os rótulos experimentaram tiras de velcro – iniciando novamente os estilos que todos usamos antes de aperfeiçoar a habilidade de vincular referidos cadarços – ou com idiomas elegantes e planos ou, em alguns casos, fechamentos de cordões.

Não é apenas um derrame – verifique as marcas de todos os tipos começaram a experimentar a aparência emergente. A Adidas reeditou recentemente seus cobiçados treinadores de Taekwondo, fixados em uma sola super-miss e com um design sem renda. Enquanto as fendas de ar da Nike – projetadas sem cadarços, com um fechamento de velcro e um design de ponto dividido – foram vendidas repetidamente. Solomon produziu pares de inspiração Mary-Jane e Isabel Marant parece ser feita inteiramente com cadarços, e a promoção de tiras.

Para mim, os cadarços parecem inteiramente fundamentais para a composição de um treinador, é exatamente por isso que essa tendência emergente parece tão impressionante – reinventa completamente uma silhueta com a qual nos tornamos incrivelmente confortáveis.

Enquanto a tendência do treinador me pegou de surpresa, em retrospectiva, as pistas já estão lá há algum tempo. Vimos treinadores se tornando cada vez mais experimentais nas últimas temporadas, destacando uma onda de dicas, bem como estilos “feios” e não convencionais, que ajudaram a abrir o caminho para essa tendência emergente de florescer.

Embora esses treinadores se sintam mais incomuns do que os estilos tradicionais – e possam atingir você como difícil de usar – acho que de fato deles o design divertido os torna mais fáceis de estilizar do que você pensa. Alguns acham que os cadarços expostos e com nomes podem parecer um pouco bagunçados com certas roupas – eu vejo regularmente as pessoas a se gabar de seus cadarços nas laterais de seus treinadores para criar um acabamento mais racionalizado. A eliminação de atacadores nega essa necessidade.

Em uma base fina, esses treinadores se combinam com jeans souchy e calças ajustadas, mas se você optar por um estilo inspirado pela bailarina, uma saia e um vestido de uma maneira divertida.

Inspirado a reinventar um imperdível do guarda-roupa ao qual me acostumei, estou recentemente intrigado com esse movimento de sapatos frescos para comprar os estilos que têm mais impacto no momento, leia o resto para descobrir os treinadores de tendência sem laço abaixo.

Não compre treinadores de renda:

Adidas Treinadores de Taekwondo Acredite em mim – será a das maiores tendências do treinador da temporada.

Adidas Treinadores de Taekwondo A tendência dos sapatos de metal não mostra sinais de desaceleração.

Nike Tênis de couro divididos com fenda aérea Os treinadores da Nike Air Rift são os favoritos de uma pessoa da moda.

Isabel Marant Tênis de couro decorados com Beth Suede Embora eu ame o par de creme, eles também estão em um estilo branco brilhante.

Charles e Keith Casey Mesh Mary Jane Sneakers Seja rápido – acho que isso não permanecerá em estoque por um longo tempo.

Adidas Celebração de desconforto de Bolly A sola grossa e acolchoada garante um passo confortável.

Adidas Tênis Gore-Tex®-Ripstop Estes também vêm em bege.

Adidas Taekwondo Mei Feminino É verdade – o topo impresso deve se tornar uma tendência fundamental nesta primavera / verão.

Salomão Sandálias RX em couro de couro de couro Estilo com uma saia fluida ou um par com seu jeans favorito.