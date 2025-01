De repente, as pessoas mais chiques como eu estão usando jeans e botas de uma maneira muito específica

Meus avisos de tempo de tela continuam me incomodando e minha resolução de Ano Novo de passar menos tempo nas redes sociais já foi jogada fora. Mas o que devo fazer? A inspiração de estilo da nova estação que domina minha página For You é boa demais… É tudo em nome da pesquisa, digo a mim mesmo.

Se você também tem passado um pouco mais de tempo nas redes sociais do que provavelmente deveria, provavelmente já viu a mesma tendência que eu. Uma dica de estilo sutil que estourou no cenário da moda nesta temporada. Percebi que um grupo de pessoas muito estilosas começou a usar jeans enfiados nas botas.

Uma modificação de roupa pequena, mas impactante, esta tendência de estilo ajuda a simplificar a silhueta ao mesmo tempo que adiciona um toque de inspiração equestre. Referindo-me ao estilo muito específico que os jóqueis adotam quando andam a cavalo, acho que essa combinação de roupas confere uma energia cara a um visual, por meio de sua forte associação com o esporte de luxo.

Adotada em todo o espectro de estilos, as fashionistas usam esta combinação com jeans retos e skinny para criar um look mais suave, ou com estilos largos, descontraídos ou soltos para dar um toque mais casual. Em termos de botas, vimos a tendência ser interpretada de diversas maneiras. Combinando bem com as botas de motociclista que estão em alta no momento, também vi a tendência usada com estilos de salto alto e slip-on.

Em termos de estilo do resto do look, você ficaria surpreso ao descobrir o quão versátil é essa combinação. Combinando bem com blazer e gola pólo para um toque de inspiração equestre, também fica muito chique quando usado com o resto do guarda-roupa, incluindo malhas grossas, jaquetas bomber, camisetas simples e camisas de botão.

Uma pequena mas poderosa atualização para uma roupa, esta tendência emergente tem a capacidade de energizar completamente uma roupa jeans simples. A melhor parte dessa tendência? Não é necessária nenhuma ida às compras, basta usar suas botas favoritas de cano alto ou cano médio sobre jeans justos e pronto. Se, no entanto, você quiser atualizar um pouco seu guarda-roupa, continue lendo para escolher os melhores jeans e botas para comprar agora.

COMPRE JEANS E BOTAS E ENCONTRE INSPIRAÇÃO DE ESTILO FRESCO:

H&M Calça jeans reta alta e justa Eles estão disponíveis nos tamanhos 4 a 30 do Reino Unido.

Marcas e Spencer Botas de cano alto com salto gatinho e bico fino A tendência das botas com salto gatinho não mostra sinais de desaceleração.

manga Jeans retos de cintura média Este tom azul de lavagem intermediária é tão fácil de colocar em um guarda-roupa cápsula.

Notas de estilo: Para uma abordagem elegante da tendência casual, use jeans em um tom branco bacana e combine-os com uma bota de salto alto para enfeitar.

Sézane Botas Bridget Estes já estão prestes a ser vendidos.

comida Calça jeans reta Danielle São um sucesso entre influenciadores e celebridades.

Notas de estilo: Para uma abordagem mais moderna da tendência crescente, evite jeans básicos e botas rasas. Em vez disso, compre um par cinza legal e combine-o com botas chiques.

Carlos e Keith Botas de cano médio com zíper duplo A tendência da cor marrom chocolate está decolando nesta temporada.

Marcas e Spencer Calça jeans reta Sienna Eles estão disponíveis nos tamanhos 6 a 24 do Reino Unido, bem como em cinco comprimentos diferentes.

Notas de estilo: A tendência da estampa de leopardo não mostra sinais de desaceleração. Para dar uma atualização 2025 aos seus jeans com estampa de leopardo favoritos, coloque-os em botas de cano alto – pontos extras se forem marrons.

Eles também estão disponíveis em estilo couro envernizado.

Reforma Calça jeans reta cintura alta Cynthia Coloque-os em jeans ou combine-os com salto alto.

Aeyde Botins de couro Henry Sempre volto à Aeyde para ver sua coleção de sapatos refinados.

Notas de estilo: É exatamente assim que vou estilizar a tendência daqui para frente. Com jeans clássicos de lavagem clara e minhas botas de motociclista favoritas.

Brecha Jeans soltos azuis de cintura média dos anos 90 O jeans Gap é um dos meus favoritos.