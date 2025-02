De repente, toda pessoa legal que conheço é geotage nesta pequena cidade litorânea – aí está o meu guia

Bem-vindo Viajando Uma série de guias organizados para os destinos que o conjunto de moda gosta. Considere este o seu download em tudo, desde as estadias mais chiques até as refeições mais memoráveis ​​até o guarda-roupa de viagem perfeito, tudo verificado por habitantes elegantes e pessoas de moda bem viajadas.

Praias de areia, cidades descontraídas, uma rica cultura culinária e artesanal e a proximidade dos Estados Unidos – não preciso soletrar todas as razões pelas quais é uma boa ideia reservar férias no México, então vamos concordar que a lista de As impressões são longas. Claro, a seguinte pergunta é Ou Ir para lá, e parece haver uma resposta singular entre meus amigos mais conhecidos no momento: Puerto Escondido. As cidades costeiras são abundantes no México, mas poucos têm a sensação unida que Puerto Escondido fez. Localizado na costa do Pacífico, no estado de Oaxaca, está longe da multidão de turistas e grandes estações em regiões como Cancún e Cabo San Lucas, que fazem parte do empate. “Intact” é como a celebridade e o estilista VIP Coco Schiffer descreve isso. Schiffer visitou a primeira vez no ano passado como parte de uma viagem de marca com a Artless Forever. “Você não pode ver muitos hotéis ou propriedades das principais estradas, e precisa de um pouco de dirigir antes de atingi -los. No entanto, depois de atingir propriedades, arquitetura e design são sem precedentes. Muitos são construídos para se misturar no ambiente natural, tornando -o um Experiência realmente especial “, disse ela.

Os surfistas estão caminhando aqui há décadas para caçar suas ondas lendárias e, embora suas raízes como uma cidade de surf rústica certamente possam ser sentidas, é preciso um sentimento mais adulto hoje em dia com a chegada de vários hotéis de design, uma cena culinária emergente, postos avançados de arte moderna e contemporânea, e talvez mais particularmente em vôo dos Estados Unidos (a United Airlines adiciona rotas para começar nesta primavera, e esse n ‘é apenas uma questão de tempo até que outros sigam o exemplo.) Voga,, Condé Nast Traveler,, E o Guia Michelin também tomou nota, e este último distribuiu suas estimativas -chave Michelin de vários novos hotéis.

Em Puerto Escondido, você está lá para a praia, mas se você puder decolar o suficiente, uma viagem de um dia a Casa Wabi está em ordem. A Fundação de Arte é menos um museu tradicional e mais um centro de artistas de aposentadoria e cultura. Obviamente, nenhuma viagem é completa sem muito tempo dentro e ao redor da água – surf, pesca, observação de baleias e cavalgadas na praia estão todos no menu para uma escapada serena aqui. Quanto ao local onde você deseja ficar, uma nova colheita de hotéis da loja parece destacar a sustentabilidade e o design mexicano moderno, e as opções de luxo são simples, mas elegantes. Com isso, aproveito esta oportunidade para organizar meu guia final da cidade de Surf Oaxacan, incluindo tudo, do hotel da loja adorado por uma pessoa da moda que provavelmente já está na sua mesa do Pinterest nas melhores praias, no bar mezcal, no Escola de Surf, e muito mais.

Onde ficar

(Crédito da imagem: Levi Wells; Camila Jurado; Romain LaPrade)

Casa em é tão impressionante que parece quase gerado pela IA – quase. A arquitetura brutalista definida pelo cimento exposto e um design aberto com semicírculos que parecem deixar a fundação é uma fantasia do Pinterest-Board que ganha vida. É uma idéia original do renomado arquiteto Ludwig Godefroy e uma celebração de vários artesãos mexicanos e estúdios de design. Com apenas nove suítes e apenas sua cabine de bar no local, a aposentadoria é mais ou menos discreta possível – apenas você e seu ambiente imersivo.

(Crédito da imagem: Anna Wolf)

Casona Sforza é um dos poucos hotéis mexicanos selecionados para receber uma chave Michelin na primeira iteração do guia de preços, que é uma nova categoria implantada em 2024, que reconhece os hotéis mais excepcionais que são avaliados de acordo com seu design, serviço, caráter e preocupação por detalhe. Atualmente, apenas 13 países têm essa distinção, e o México é um deles com Casona Sforza. Como você percebe, muitos hotéis aqui misturam a natureza e o design de uma maneira transparente, e este lugar é um dos primeiros exemplos. As áreas comuns e suas 11 suítes são definidas por tetos abobadados de vime, dando a toda a propriedade uma estética boêmia. A experiência de acomodação é melhorada pela oferta culinária da Bóveda, o restaurante de hotel liderado pelos chefs Vanessa Franco e Andrés Trujillo que têm produtos locais. O Casona Sforza também oferece sessões de ioga, massagens holísticas, lições de surf e atividades baseadas na natureza para mergulhá -las no destino.

(Crédito da imagem: Andrea David)

A sustentabilidade encontra design moderno para Terra Um retiro de 14 villas com um hammam no local e uma praia particular. É a mais recente adição à família de hotéis de estilo de vida Grupo Habita, que é essencialmente uma pequena lista dos melhores do melhor design e hospitalidade em todo o país. Impressionante, o hotel trabalha completamente fora da rede usando energia solar 100% e convida os clientes a se reconectarem com a natureza e sincronizar seu dia com o ritmo circadiano natural do sol. Quatorze villas, um restaurante ao ar livre, uma piscina circular e um spa imersivo são o que você encontrará neste hotel sofisticado, mas simples.

Onde jantar

Um restaurante Omakase não é o primeiro lugar que você espera encontrar em uma cidade de surf tradicional, mas novamente, Kakurega Omakase também não é tão tradicional. O chef Keisuke Harada serve cortes de peixes que são capturados exclusivamente na região, que está sob um teto de Palapa, na selva de Oaxacan, ao lado do elegante hotel Escondido.

Covarde é um pequeno bar na região de Punta Pájaros, perto de Puerto Escondido, especializado em pequenos lotes estranhos de mezcal, que faz uma das coleções mais interessantes da região.

Havia um restaurante mencionado por quase todos aqueles com quem falei em saber onde comer em Puerto Escondido –Chicama. Phoenix AndersonUm modelo baseado em Nova York, ele simplesmente disse: “O ceviche é louco!” O lugar peruano é tudo o que você quer na cozinha costeira – a sujeira, sim, mas também o polvo apreendido, bananas fritas e margaritas maracitadas. A mudança é jantar aqui e ficar para um coquetel quando se transforma em um dos raros pontos quentes da vida noturna da cidade.

O que fazer

Em Puerto Escondido, você surge. Se você é corajoso o suficiente para entrar em um quadro para uma lição, Anderson brota os programas para Oásis Surf and Spanish School. “Eu pensei que sabia como surfar até chegar a Puerto e vi o quão poderosas as ondas eram”, disse ela. “Para mim, foi intimidador, mas os treinadores do Oasis estão super envolvidos e bem informados. Eles têm fotógrafos que tiram fotos suas, o que não é apenas ideal para memórias, mas também têm sessões em que você olha as fotos e destaca O que você faz com isso e como melhorar.

Mesmo se você gastar 99% do seu tempo sendo horizontal na praia ou na piscina, nenhuma viagem a Puerto Escondido está cheia sem visita a Fundação Casa Wabi. “Foi honestamente uma experiência tão louca”, disse Schiffer. “Você está dirigindo pelo que parece haver horas nesta estrada de terra acidentada e depois puxar essa estrutura de concreto horizontal maciço. É um choque para o sistema porque está em um lugar mais aleatório. Tivemos um guia que nos levou para A exposição, e ele nos contou sobre instalações artísticas e a maneira como cada artista que aparece pega a residência na propriedade por alguns meses enquanto cria as peças.

Onde colocar

Playa Zicatela, e no extremo sul, você encontrará Playa La Punta, uma das poucas praias da região. Aqui está onde ir para experimentar suas habilidades de surf em ondas mais avançadas ou simplesmente mergulhar em alguns dos pôr do sol de tirar o fôlego. Marca consultora Sydney Schiff Isso me diz que seria necessário para não mencionar que vários grupos sem fins lucrativos surgiram para combater os sérios problemas com os quais a região é confrontada, porque a comunidade da praia vê um aumento de turistas. Você é porta E Costa United são dois grupos que dão uma plataforma aos problemas da região.

Localizado em uma enseada protegida a oeste do centro, alcançada por uma escada de 157 etapas, Playa Carrizalillo é o lugar onde você quer nadar e entrar na água como surfista iniciante, porque está mais protegida do duro Correntes que você “encontrarei nas praias principais. Também é incrivelmente fotogênico e um lugar que resume a magia da região. “Puerto está em um momento diferente”, continua Anderson. “É lento, calmo e pacífico. É isso que eu gosto. Todo mundo é capaz de dedicar seu tempo e estar no momento presente. É isso que o torna diferente.”

O que embalar

“Quanto menos roupas, melhor. quente“Aconselha Schiffer. Como a maioria das estruturas tem uma situação interior externa, ela diz que evita tudo o que é muito resistente ao mau tempo. Pense nos testes de calor e umidade, como folhas de vento, vestidos únicos e sandálias simples. “Eu estava em flip-flops e biquínis o dia todo”, ela admite. Acessórios externos da competição. Os acessórios farão o truque.