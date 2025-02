De repente, todas as meninas do estilo de fila criam esta regra de moda

As regras de moda são frequentemente consideradas como diretivas, mas devem ser dobradas, embaçadas ou até quebradas para expressar seu estilo individual. Uma regra obsoleta madura para um tratamento juvenil é associar calças justas transparentes a sandálias abertas. Essa combinação é inegavelmente chique e elevada, mas sem esforço – sem história, e não somos os únicos a pensar assim.

Os iniciados da moda, em particular aqueles que têm uma abordagem de alta costura minimalista, como Row, estão adotando cada vez mais esse emparelhamento anteriormente soldado. Zoë Kravitz, um ícone conhecido por seu discreto estilo luxuoso, foi visto em Nova York ontem à noite com calças justas transparentes com saltos de gatinho aberto sob um longo casaco de lã preta.

Em Zoë Kravitz: Bolsa Saint Laurent

As ruas da New York Fashion Week também viram essa combinação de força chique. O empresário criativo e designer Tylnn Nguyen combinou com calças justas transparentes com sandálias com ponta aberta com laços de couro patenteados para o show de Calvin Klein F / W 25, gêmeos com jeans com uma pata direita, uma camiseta gráfica e um blazer. Enquanto isso, a designer digital Mary Leest adotou uma abordagem mais glamourosa, combinando a dela com um vestido de lantejoulas e um xale de pele. Esses looks provaram que você não precisa reservar sapatos abertos para meses mais quentes – basta adicionar calças justas para fazê -las funcionar o ano todo.

Além da cena do estilo de rua, essa tendência fez ondas nas coleções de primavera / verão de 2025, com calças justas transparentes com o Toteme associado a calças largas e saias lápis – uma mistura elegante de audácia e refinada.

Embora o conjunto de moda mais elegante seja totalmente adotado em meia -calça transparente e sandálias abertas, fica claro que será uma das técnicas de estilo determinante de 2025, especialmente quando entramos na temporada de transição. Inspirado? Continue rolando para comprar nossa modificação das melhores calças justas e sandálias abertas.

Compre as melhores calças e sandálias abertas

Modificar aberto Sandálias de tira do tornozelo Taytum Os compradores da Nordstrom os adoram por seu preço acessível, ajuste confortável e design minimalista.

H&M Calças justas de 2 40 pacotes Você não pode superar esse preço.

Tony Bianco Sandálias de alça de tornozelo Estes são muito parecidos com as sandálias da fila.

Norte Controle diário da meia -calça Você não pode errar com eles.

Reforma Sandálias de serenidade nua Meus olhos estão nessas sandálias há algum tempo.

Orobul Diferentes 20 calças justas Ouvi coisas tão boas sobre calças justas do Oroblu.

Sam Edelman Sandálias Talal de Kitten

Comando O controle essencial de calças justas transparentes Sua barriga se sentirá apoiada da noite para o dia.

Eu amo o sofisticado ponto pontudo.

Wolford Touch acetinado 20 calças justas de conforto O tecido de cetim suaviza as pernas tão bem.

O couro patenteado aparecerá realmente contra calças justas.