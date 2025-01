De repente, todas as pessoas mais chiques que conheço estão atualizando seus looks com essa linda tendência de acessórios

Você já se deparou com uma tendência ou item que faz você sentir que abriu um mundo totalmente novo de possibilidades de estilo em seu guarda-roupa? Esta é exatamente a revelação que tive quando descobri meu primeiro cinto de corrente. Depois de ver uma série de looks chiques com essa maravilha metálica, me perguntei como pude ficar tanto tempo sem um.

Ao adicionar textura, dimensão e um toque de brilho metálico, os cintos de corrente podem elevar instantaneamente até os looks mais simples. Quer seja usado na cintura de um blazer justo, jeans puxado ou apertado em um vestido esvoaçante, essa tendência oferece mais versatilidade do que você imagina.

Preenchendo a lacuna entre o ousado e o elegante, os cintos de corrente têm uma capacidade única de animar uma roupa. Combinando lindamente com tudo, desde jeans clássicos ou calças sob medida até peças mais ecléticas, como maxi vestidos e saias boêmias, os cintos de corrente são uma adição surpreendentemente adaptável ao seu guarda-roupa.

Embora esta tendência tenha chamado minha atenção recentemente, rumores de seu renascimento já existem há algum tempo. Durante os desfiles primavera/verão 2025, vários estilistas adotaram o cinto de corrente como um acessório inusitado. Adicionando um toque casual às suas coleções, essa tendência traz uma energia boêmia mais suave ao cincher de cintura, oferecendo uma nova alternativa ao cinto de couro mais estruturado.

(Crédito da imagem: Launchmetrics)

A modelo usa cinto de corrente durante o desfile Chloé Primavera/Verão 2025.

Um destaque notável veio da coleção de estreia de Chemena Kamali para a Chloé, onde o cinto de corrente dourada, adornado com o logotipo da Chloé, fez um retorno triunfante, aproveitando seu sucesso inicial quando estreou na temporada anterior. Enquanto isso, Miu Miu deu um toque lúdico à tendência, sobrepondo vários cintos de corrente em um só look. Usado sobre peças de couro estruturadas, o efeito em camadas adiciona um toque extravagante até mesmo aos conjuntos mais refinados.

(Crédito da imagem: Launchmetrics)

A modelo usa cinto de corrente durante o desfile Miu Miu Primavera/Verão 2025.

Embora eu não esteja pronto para me desfazer de meus confiáveis ​​​​cintos de couro, adicionar um cinto de corrente mudou o jogo para revitalizar algumas das minhas peças mais usadas. Seja usado sobre um vestido de verão de seda ou sobre um casaco de lã no inverno, este acessório chique eleva instantaneamente sua roupa e funciona durante todo o ano.

Pronto para experimentar a tendência você mesmo? Role para baixo para descobrir nossa seleção dos melhores cintos de corrente para comprar agora.

COMPRAR CINTOS DE CORRENTE:

Este cinto chique está disponível em cinco tamanhos diferentes.

Meus acessórios Cinto de corrente em metal martelado em ouro Parece mais caro do que é.

Alquemia Cinto de corrente de cobra Os detalhes da cobra conferem-lhe uma grande vantagem.

Ele vem em dois tamanhos e possui uma alça ajustável, para que você encontre o ajuste perfeito.

Use com calças justas ou combine com um vestido de seda.

Quadro Cinto de corrente de elos abertos A coleção de cintos da Frame é uma das minhas favoritas.

Este cinto estiloso é uma maneira fácil de adicionar interesse a um look casual.

Acho que veremos muitos deles durante a semana de moda do próximo mês.