De repente, todas as pessoas mais chiques que conheço melhoram suas roupas com esta tendência de acessório de inverno

O chapéu Bell, um acessório de assinatura da década de 1920, fez um retorno estrondoso graças a tendências como Jennifer Lawrence. Hoje, a atriz e a futura mãe de dois filhos foram vistos em Nova York usando um chapéu de costela com um casaco com estampa de leopardo, um suéter em negrito, calça de seda e apartamentos. Seu conjunto mostrou como o acessório de inverno inspirado na safra se tornou uma declaração de sofisticação moderna.

Para aqueles que não conhecem o termo, “sino” é derivado da palavra francesa para “sino” e descreve o design na forma de um sino do chapéu que aperta a cabeça com uma borda estreita que se estende para proteger quase Proteja os olhos ao invés de diretamente, como o de um chapéu de balde. O sino, muitas vezes em lã, foi apresentado pela primeira vez no início dos anos 1900 pela modista francesa Caroline Reboux e tornou -se sinônimo da era da válvula de 1920. Sempre parece verdadeiro.

Hoje, o chapéu de sino novamente se tornou uma obrigação de olhar de estilo de rua através das grandes capitais da moda. Além do visual de Nova York, as mulheres de Paris também adotaram seu retorno, abandonando -o com casacos e calças de pele e jaquetas longas e calças de rastreamento. Eles mostraram que esse acessório prático, mas elegante, oferece calor e um toque de refinamento e é uma ótima maneira de obter uma roupa de inverno no nível superior.

Enquanto observamos sua crescente influência no estilo da rua e nas menções de celebridades, o chapéu de sino acaba sendo mais do que uma simples tendência no chapéu de cruzamento; É uma peça atemporal que adiciona charme ao guarda -roupa de qualquer pessoa. Pronto para subir com o chapéu de sino? Continue percorrendo nossa seleção organizada dos melhores estilos.

Nota de estilo: Se você quiser usar o seu suor fora de casa neste inverno, os prenda com um chapéu de sino e você terá uma aparência aprovada por meninas polidas.

