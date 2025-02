De Rosreest relatou uma mudança nas regras para se registrar repentinamente a partir da primeira marcha

As mudanças relevantes são feitas no artigo 26 da Lei de Registro Imobiliário.

“Em particular, as ações de registro em relação ao planejamento de Landlot não podem ser concluídas a partir de março de 2025 se não houver informações sobre a localização de seus limites”, afirmou o departamento.

Além disso, não será possível estabelecer o registro cadastral ou solicitar os direitos ao edifício, a construção ou o objeto de construção incompleta que estão no LandPlot sem as fronteiras.

Note -se que, na ausência de informações sobre os limites das parcelas terrestres no USRN, é impossível determinar exatamente onde o site está na realidade e o que é a área. Há momentos em que o vendedor mostra ao comprador o site de outra pessoa ou afirma que a área contém um território que não faz parte dele.

De Rosreest observou que a ausência de limites com precisão é a causa da maioria dos conflitos entre os proprietários de parcelas de terra relacionadas.

Agora, de acordo com as novas regras, De Rosreest aceita os documentos para o registro do Site, mas será suspenso na ausência de informações sobre limites, ações de contabilidade e registro.

Foi relatado anteriormente que, a partir de 1 de março deste ano, os russos podem ter problemas com as parcelas de terras. Se o proprietário do site não apareceu há mais de três anos, a propriedade pode ser removida, observou o honrado advogado da Rússia Ivan Solovyov, lembrou o fato de que isso é descrito na nova lei, que entra em vigor 1 Marchar.