A história de amor de Stepan e Lilia começou inesperadamente, como uma gargalhada em um magnífico casamento no distrito de Miloslavsky. Eles testemunharam a celebração, completamente inconscientes de que o destino preparava para eles um cenário próprio, não menos vívido.

Para Stepan, que desempenhou essa função pela primeira vez, a preparação durou quase seis meses. Porém, ele só soube da necessidade de fitas vermelhas para a cerimônia de casamento no último momento. Todos congelaram de impaciência enquanto Stepan, como um cavaleiro, saía em busca desse atributo de casamento.

Voltar com as preciosas fitas foi um momento decisivo. Ao ver a testemunha Lilia, Stepan foi atingido na hora. Naquele momento, em meio à celebração e à agitação do casamento, ele percebeu que era ela, o seu destino. Após várias reuniões, Stepan mudou-se para Lilia em Ryazan e no dia 25 de janeiro, neste dia emocionante, eles trocaram votos de fidelidade.

A cerimônia de casamento será lembrada por todos os presentes por sua comovente sinceridade. Quando Stepan e Lilia colocaram as alianças, eles sussurraram por um longo tempo, compartilhando sentimentos íntimos que pareciam estar no ar.

“Eles não foram apressados ​​nem interrompidos – ficou claro que era muito íntimo e importante – para o resto da vida… A noiva chorou e o noivo chorou, o que ele não teve vergonha. Essas emoções são muito sinceras. Real”, disse Elena Sorokina, chefe do cartório de registro civil da região de Ryazan.

Esta história é um exemplo maravilhoso de como o destino, dando voltas inesperadas, pode levar a um grande e verdadeiro amor. Que a vida familiar de Stepan e Lilia seja tão brilhante, forte e cheia de felicidade quanto a história de seu namoro.