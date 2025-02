De todos os jeans que eu tentei, eu sempre volto aos melhores estilos de cos

Quando se trata de construir um guarda -roupa duradouro, há certas partes nas quais sempre gastarei um pouco mais. Uma bolsa grande é uma. Um casaco para me ver nos meses mais legais é outro. E por um longo tempo, pensei que encontrar o par de jeans perfeitamente esquivo também teria um preço alto. Foi até eu encontrar a coleção de jeans do COS.

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Seja jeans, camisas, combinações ou vestidos – qualquer que seja o jeans da forma que eu tomo, pretendo ser fã. Mas nessas categorias, sou exigente nos itens exatos que realmente recebem meu selo de aprovação. O ajuste deve ser justo, a sombra versátil e a silhueta exatamente o que estou procurando. Depois de muitos anos para usar um jeans quase perfeito, encontrei uma marca que faz as coisas sempre, e é cos.

Tudo começou com o Arch Jeans. Durante uma viagem de compras no ano passado, peguei um par de jeans com melhor vendedor antes de ganhar seu status de ícone de rua. Logo, eles se tornaram o meu par mais gasto e mais solicitado. Esses jeans não são apenas entregues com referências aprovadas pelo editor, mas também são muito bem avaliadas por nossos próprios leitores. E como eles têm um bom gosto, voltei à loja para descobrir os melhores jeans que a Cos tem a oferecer.

Abaixo, você pode explorar os melhores jeans COS com a vantagem adicional de conselhos sobre dimensionamento, ajuste, forma e tons disponíveis. Para referência de dimensionamento, tenho 5’2 “e uso um jeans de tamanho 28. Cortes grandes volumosos para silhuetas com lâminas de canhão na tendência, role para explorar os melhores cos agora.

Compre os melhores cos:

1. Os jeans cônicos Arch Arch

(Crédito da imagem: @florriexander)

Notas de estilo: Não seria uma visão geral do COS sem o emblemático Jean Arch. Como um dos meus cortes favoritos, este par é um terreno intermediário entre as formas de perna de canhão e as linhas retas clássicas, graças ao estreitamento do tornozelo. Se você é um fã de jeans retos, mas quer algo que parece um pouco mais moderno, sugiro que você faça o arco de jeans à prova. Disponível em uma variedade de cores, meus favoritos pessoais são clássicos pretos e a nova sombra Indigo, que deve ser uma cor da moda para 2025. Em termos de dimensionamento, eu tomo meu tamanho regular 28 para este par e eles se adaptam confortavelmente porque um alto – Up Cut.

Compre o Arch Jean:

2. Jeans de fachada cos

(Crédito da imagem: @florriexander)

Notas de estilo: Nos últimos anos, jeans de ar largo se tornaram uma silhueta básica em nossos armários, e os jeans de fachada adotam todas as qualidades principais de jeans de herói. Languide, relaxado e surpreendentemente fácil de pentear, é uma forma que pode passar de maneira transparente, desde datas de café casuais até noites mais inteligentes com bons sapatos. Descobri que estes eram um pouco grandes, sentados mais próximos da cintura baixa do que eu pessoalmente gostaria. Se você também preferir um aumento mais alto, eu recomendaria a dimensão para um corte médio. A forma larga e o jeans macio tornam uma opção muito confortável. Como você pode ver, esse par é particularmente longo, mas às 5’2 “Eu sou um participante frequente dos meus limpadores de seco local para alterações na bainha.

Compre o jeans da fachada:

Cos Fachada pernas retas

3. As pernas retas da coluna COS

(Crédito da imagem: @florriexander)

Notas de estilo: Em qualquer coleção de jeans, você provavelmente encontrará um par de jeans de perna reta clássicos. Ao contrário de alguns que se aproximam de uma silhueta magra, os jeans da coluna COS são um estilo reto verdadeiro, com uma forma ligeiramente solta para um ajuste confortável. Ao olhar para eles, eu pensei que eles demorariam muito tempo em mim, mas eu realmente gosto da pequena névoa do comprimento. Obviamente, se você preferir um copo no tornozelo e estiver do lado pequeno, eu recomendaria tirar alguns centímetros da bainha. O ajuste foi perfeito e eu peguei meu tamanho regular.

Compre o jeans da coluna:

Coluna de jeans de perna reta

4. As pernas do barril de Cos Bay

(Crédito da imagem: @florriexander)

Notas de estilo: Comparado a outras pernas do barril que tentei, a interpretação de Cos é uma forma mais sutil. A silhueta é encontrada em algum lugar entre os jeans de arco e as formas de ferradura impressionantes, dando um aceno à forma que já faz ondas para 2025. A subida é alta, esfregando a cintura ultra alta, o que ajuda a acentuar mais a copa ousada. O jeans é leve, e esse estilo é oferecido neste marrom da moda, bem como em um tom marrom clássico. Aqui eu peguei meu tamanho regular.

Compre Jean Bay Barl-pern:

5. Jeans grandes grandes

(Crédito da imagem: @florriexander)

Notas de estilo: Os jeans de volume são inspirados pelos bandidos com um corte baixo e largo e um leve efeito de sofrimento. A silhueta de jeans é semelhante à fachada, mas com um aumento mais baixo e uma sensação mais relaxada em todos os lugares. Pessoalmente, eu prefiro jeans da média ou alta altura, então eu seria do tamanho para usá -los um pouco mais alto. Mas para aqueles que preferem um pequeno corte de altura, é definitivamente um par a considerar. Esse par também aparece por um longo tempo, mas como sabem as pequenas gavetas, ter alguns centímetros da bainha é removido é uma solução fácil e acessível.

Compre as pernas largas grandes:

Cos Jeans a volume de volume

