De todos os tênis que existem, os pares dessas 7 cores parecem os mais frescos para 2025

Ok, sei que os tênis são muito populares desde o momento em que foram criados, mas acho que é seguro dizer que o mundo dos tênis nunca foi tão grande quanto é hoje. Nos últimos dois anos, tive que gastar mais tempo analisando as tendências dos treinadores do que no resto da minha carreira de moda de 14 anos juntos.

De estilos que realmente assumiram o controle (aí está, Adidas Sambas e Onitsuka Tiger Mexicos) a colaborações de designers legais (tênis que têm sido mais difíceis de rastrear do que bolsas Chanel vintage abaixo de £ 3.000), eu relatei sobre quase todos treinador de tendências. E agora, depois de pesquisar os tênis que provavelmente dominarão a primavera / verão de 2025, vou me concentrar especificamente nas cores atuais.

“Este ano, trata-se menos de uma cor dominar entre os tênis – em vez disso, trata-se mais de investir na cor em um sentido geral”, Kay Barron, diretora de moda da Net-a-porteiro me disse recentemente. As tendências da Coach serão mais sobre estilos que permitem que a moda (as pessoas) use toques de cor para finalizar qualquer roupa e aqueles que fazem declarações ousadas. “Enquanto percorro brevemente minha página para você, sei que é verdade.

Embora os tênis brancos nunca fiquem “fora de moda”, existem tendências de cores de tênis que parecem especialmente para 2025. Se você adora tons brilhantes, ficará satisfeito em saber que os tênis em tons marcantes estão sempre em alta nesta temporada, mas se você preferir paletas neutras , tenha certeza de que há o suficiente para mantê-lo feliz também.

Então, quais tendências de cores de ônibus estarão na moda em 2025? Tenho sete para mostrar abaixo.

7 tendências de cores para tênis em 2025

1. Dinheiro

Notas de estilo: Sou só eu ou há treinadores financeiros em todos os lugares agora? Dos tênis de Taekwondo da Adidas ao tênis Dush Dustin de Dries Van Noten, que veio com acabamento metálico escamoso, parece que ninguém está interessado em buscar o ouro. Dito isto, estes treinadores estão tudo menos em segundo lugar. Sua superfície reflexiva significa que eles geralmente podem ser combinados com qualquer visual, já que o brilho acabará captando flashes das outras cores que você está vestindo também.

Embora eu geralmente gravite em torno do ouro quando se trata de joias e acessórios para bolsas, tenho que admitir que, quando se trata de tênis, a prata parece muito mais cara do que sua contraparte mais quente.

Compre a cor

Adidas Originals Taekwondo Textura Metálica Couro Slip-On Couro

Novo saldo Tênis de malha de couro de 1906

Sam Oleman Tênis Kallen

2. Verde profundo

Notas de estilo: Os tênis verdes foram um grande sucesso no ano passado, com tons verdes brilhantes na Puma, Adidas e New Balance. Para 2025, o verde ainda prevalece, só que agora estou vendo mais foco em tons profundos e ricos.

Fluindo entre o esmeralda e o oliva, os designers parecem ter concordado coletivamente em reduzir a saturação quando se trata do verde.

Compre a cor

Adidas Originals Tênis de couro com acabamento em camurça no Japão

galinha dos ovos de ouro Tênis de camurça com acabamento em couro Soul

3. Azul brilhante

Notas de estilo: O azul claro pode ser uma das maiores tendências de cores de 2025, mas, quando se trata de tênis, as coisas são decididamente menos discretas.

Tons de cobalto, pontilhados com reflexos brancos para manter as coisas frescas, são o que mais vejo, mas poderemos ver essa mudança novamente à medida que avançamos para os meses mais quentes. De qualquer forma, os tênis azuis são um bom investimento em 2025.

Compre a cor

Puma Puma Sapatilhas Easy Rider em Azul

Adidas Originals SL 72 OG NYLON SUEDED E RAPIDAMENTE APARADO

4. Preto

Notas de estilo: A antítese das cores brilhantes que vemos em outros lugares, os tênis pretos também estão sendo considerados uma grande tendência de tênis neste ano. Confesso que achei os tênis pretos um pouco baratos, mas com ênfase no formato e no uso de tecidos estilosos, eles nunca ficaram mais altos do que estão neste momento.

Compre a cor

Conversar Execute o Star Trainer

Salomão Tênis de malha de borracha ACS Pro Advanced

A linha Tênis Owen de malha e camurça

5. Vermelho e rosa

Notas de estilo: Por que escolher uma cor de tênis moderna quando você pode ter duas? Entre as redes sociais e o canal de compra, os tênis rosa acentuados com vermelho, ou vice-versa, são uma combinação de cores do tênis para descobrir.

Embora possam parecer muito, os tênis vermelho e rosa ficam ótimos com os tradicionais tons de jeans azul, mas também combinam com creme, marinho, oliva e camelo.

Compre a cor

Alá TB.490 Tênis de couro rosa Rife Sea

Adidas Originals Adidas Originals Handball Spezial Treinadores em Vermelho e Rosa

Coleção M&S Sapato plataforma com detalhe lateral em camurça

6. Marrom

Notas de estilo: Se você tem sensibilidade para um estilo elegante, esta é a tendência de tênis para você. Graças à colaboração contínua da MIU MIU com a Trainer Brand New Balance, os tênis Brown Chic, especialmente os de camurça, são agora uma realidade e deram a quem nunca se sentiu confortável com o estilo dos tênis, uma porta de entrada na categoria. Desnecessário dizer que essas ainda são uma grande novidade em 2025, com muitas outras marcas também entrando na tendência das treinadoras morenas.

Compre a cor

Miu X New Balance 574 Tênis Listrado De Veludo

7. Amarelo

Notas de estilo: No ano passado, os tênis Mexico 66 da Onitsuka Tiger no tom amarelo brilhante da marca foram alguns dos tênis mais difíceis de encontrar. E essa demanda perdurou e eles permanecem relevantes até 2025 porque, após um reabastecimento decente, os fãs do treinador cult poderão finalmente colocar as mãos neles. E digamos que eles recuperaram o tempo perdido.

É claro que outras marcas seguiram o exemplo com suas próprias opções de canário, todas válidas também, mas é à Onitsuka Tiger que devemos agradecer pela tendência de cores de tênis mais feliz de 2025.

Compre a cor