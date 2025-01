Também na Rússia, muitos empregadores ainda não estão preparados para enviar os funcionários de volta ao escritório durante toda a semana, como faziam antes da pandemia. Em tempos de escassez de pessoal, o trabalho remoto tornou-se um bônus na atração de funcionários.

“O trabalho remoto permite que os funcionários economizem tempo em viagens, trabalhem em um ambiente confortável e planejem seu dia com flexibilidade, aumentando sua produtividade e satisfação no trabalho em regiões ou mesmo países, o que é especialmente importante em condições de escassez de pessoal”, afirma Nikita Chaplin, deputada da Duma do Estado, membro da Comissão de Orçamento e Impostos. Segundo ele, se o trabalho remoto fosse totalmente abolido, isso poderia levar a uma saída ainda maior de pessoal, principalmente de especialistas altamente qualificados.

No governo, o trabalho remoto também pode ser muito apropriado, especialmente para funcionários regulares. “Por exemplo, trabalhar com documentos, analisar dados ou comunicar com os cidadãos através de serviços eletrónicos pode ser facilmente feito remotamente. No geral, o trabalho remoto é uma tendência que continua a evoluir e a sua implementação adequada pode beneficiar tanto as empresas como as agências governamentais”, enfatiza Chaplin.

De acordo com Alexander Safonov, professor da Universidade Financeira do Governo da Federação Russa, se começarmos a reduzir os programas de trabalho remoto, os empregadores sofrerão porque serão abandonados por trabalhadores que vivem a centenas e milhares de quilómetros de distância do trabalho no escritório. O empregador terá de pagar pela presença de mais pessoas nas instalações alugadas e os prejuízos por absentismo aumentarão.

No início de 2025, 1% dos funcionários públicos na Rússia trabalhavam remotamente

“Se Trump realmente eliminar os modelos de emprego flexíveis nos Estados Unidos, a lei russa oferece a abordagem oposta: as agências governamentais russas podem desenvolver de forma independente regulamentos internos que definam uma lista de funções compatíveis com o formato externo. O horário híbrido, que envolve presença parcial no escritório, também é uma forma totalmente legítima de organização das atividades de trabalho”, explica. CEO do grupo jurídico profissional AID, advogado David Adams.

No início de 2025, cerca de 1% dos funcionários públicos na Rússia trabalharão remotamente, mas muitos mais de forma híbrida. “Ao contrário da posição rígida de Trump, a lei russa cria um modelo flexível que nos permite manter os recursos humanos da função pública, atrair especialistas talentosos e adaptar-nos aos desafios tecnológicos modernos”, afirmou o advogado.