Debandada de Tirupati: Chandrababu Naidu visitará o templo de Tirupati hoje depois que a debandada matou 6 pessoas

Pelo menos seis devotos foram mortos e outros 29 ficaram feridos em um Debandada perto dos centros de bilheteria Vaikuntha Dwara Darshan no templo Lord Venkateswara Swamy em Tirumala Hills.

Relatórios preliminares sugerem que centenas de devotos lutaram por tokens para Vaikunta Dwara darshan no templo do Senhor Venkateswara Swamy, levando à debandada, disse o chefe do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), BR Naidu.

A debandada ocorreu na presença de mais de 4.000 devotos e uma grande corrida para conseguir fichas para o darshan especial de 10 dias, disse ele.

“Aceitamos que a administração foi negligente. Um DSP abriu os portões… e imediatamente todos que avançavam causaram esta debandada e estão surgindo relatos de que seis pessoas morreram. Um dos falecidos foi identificado. Ministro-chefe de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu. Nós iremos encontre os feridos hoje”, disse Naidu a um canal de notícias vernáculo.

Um dos vídeos que surgiram da cena mostrava centenas de devotos se acotovelando e tentando entrar em Vaikuna Dwara Darsanam por uma passagem estreita enquanto a polícia local tentava controlar a multidão. Outro vídeo do local mostrando policiais aplicando RCP em alguns devotos e pessoas feridas sendo levadas em ambulâncias se tornou viral.

Após o incidente, o Ministro-Chefe instruiu os altos funcionários do distrito a chegarem ao local e supervisionarem o trabalho de socorro.

“A morte de vários devotos em uma debandada perto de Vishnu Niwasam em Tirupati em busca de fichas para visitar Tirumala Srivari Vaikuntha Dwara me chocou. Este trágico incidente, que ocorreu num momento em que os devotos se reuniam em grande número para pedir fichas, Fiquei profundamente perturbado após a informação de que o estado de alguns deles é crítico, ordenei aos altos funcionários que fossem ao local e tomassem medidas de socorro… para fornecer melhor tratamento médico aos feridos e salvar suas vidas, estou conversando com os funcionários do distrito e do TTD de vez em quando e fazendo um balanço da situação”, disse N Chandrababu Naidu em uma postagem no X.

O primeiro-ministro Narendra Modi também expressou condolências pela morte de seis devotos em Tirupati.

Em uma postagem sobre como fornecer toda a assistência possível às pessoas afetadas.”

Postagem do PM Modi no X

Reagindo à tragédia, o líder da oposição em Lok Sabha, Rahul Gandhi, disse que a debandada no templo de Tirupati em Andhra Pradesh é profundamente triste e instou os trabalhadores do Congresso a estenderem toda a assistência possível neste momento difícil.

Postagem de Rahul Gandhi no X

“A trágica debandada em Tirupati é profundamente triste. Minhas mais profundas condolências às famílias enlutadas. Desejo uma rápida recuperação a todos os feridos”, disse Gandhi em um post no X.

“Peço aos líderes e trabalhadores do Congresso que forneçam toda a assistência possível durante este momento difícil”, acrescentou.