Debandada de Tirupati: evento de pré-lançamento de Daaku Maharaj de Nandamuri Balakrishna cancelado em meio a um trágico acidente

A produtora do filme, Sithara Entertainment, em um post X, disse:

“À luz dos recentes acontecimentos em Tirupati, nossa equipe está profundamente afetada pelo trágico incidente ocorrido. . É de partir o coração ver tal incidente ocorrer no templo de Lord Venkateswara, um lugar de devoção, esperança para milhões e uma parte preciosa das tradições de nossas famílias. Nestas circunstâncias, achamos que não é apropriado continuar com o evento de pré-lançamento #DaakuMaharaaj conforme planejado. Com grande pesar e o maior respeito pela devoção e sentimentos das pessoas, decidimos cancelar o evento de hoje. Esperamos sua compreensão e apoio neste momento difícil!