Debandada de Tirupati: ex-chefes do TTD querem que Chandrababu Naidu assuma a responsabilidade moral, autoridades suspensas, culpam a polícia

Após a debandada em Tirupati durante as celebrações do Vaikunta Ekadasi, os ex-presidentes do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), Bhumana Karunakar Reddy e VY Subba Reddy, expressaram indignação com o incidente e pediram responsabilização imediata e ação contra os funcionários responsáveis.

Falando exclusivamente ao India Today, Bhumana Karunakar Reddy acusou a administração do TTD de priorizar as agendas políticas em detrimento do serviço à divindade do templo, Lord Venkateswara. Ele apontou o dedo para o Diretor Executivo Adicional (AEO) Venkaiiah Chowdary, Superintendente de Polícia (SP), seus subordinados e a ala de vigilância do TTD, responsabilizando-os pelo caos que levou à perda de seis vidas.

“Não foi uma falta de coordenação, mas uma falha do sistema que causou este incidente”, disse ele. “Há muitas irregularidades na administração.”

Ele alegou que a máquina do TTD estava mais focada em agradar os membros do partido no poder do que em garantir a segurança e o bem-estar dos devotos.

“O EO e o seu assistente deram prioridade não a servir Lord Venkateswara, mas a agradar ao ministro-chefe e aos membros do partido no poder”, acrescentou Reddy.

Reddy exigiu que o ministro-chefe Naidu assumisse a responsabilidade moral pelo incidente e pediu medidas severas contra os funcionários negligentes. Ele também propôs um pagamento ex-gratia de Rs 1 milhão às famílias dos falecidos e Rs 20 lakh aos feridos.

“As pessoas que perderam a vida passaram a ver Deus e a má gestão dos funcionários fez com que elas e as suas famílias sofressem”, acrescentou.

VY SUBBA REDDY RESPONSABILIZA A FALTA DE SINALIZAÇÃO

O ex-presidente do TTD, VY Subba Reddy, expressou sentimentos semelhantes em uma entrevista exclusiva separada, culpando o conselho do TTD e a administração policial por seus erros.

Ele também instou o governo estadual a fornecer pagamentos ex-gratia imediatos às famílias afetadas e a garantir que os protocolos adequados sejam implementados durante os próximos 10 dias para evitar novos incidentes.

“Esta tragédia realça falhas visíveis na administração e devemos garantir que tal negligência nunca se repita”, disse Subba Reddy.

Somando-se às críticas, Reddy destacou uma falha flagrante de comunicação nos contadores de fichas. Ele destacou a falta de sinalização adequada e painéis informativos, o que agravou a confusão entre os devotos.

“A cidade de Tirupati está conectada a quatro estados vizinhos: Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu e Pondicherry. Os devotos vêm de todas as direções e deveriam ter sido claramente informados sobre a situação dos contadores. “Então temos que mostrar qual balcão está fechado, qual está ocupado e qual está cheio de gente”, disse.

Ele destacou que nos anos anteriores essas informações foram exibidas de forma destacada, o que ajudou a gerenciar multidões de forma eficiente e a prevenir tais incidentes. A falta de tais medidas este ano aumentou o caos e a má gestão que causaram a debandada, disse ele.