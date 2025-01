Debandada de Tirupati: PM Modi, Andhra CM, Rahul Gandhi e outros líderes importantes lamentam a perda de vidas em um trágico incidente

As condolências chegam dos principais líderes políticos do país, incluindo o primeiro-ministro Narendra Modi e o deputado do Congresso Rahul Gandhi, enquanto lamentam a vida dos seis devotos mortos numa debandada no templo de Tirupati, em Andhra Pradesh.

O presidente do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), BR Naidu, disse que um corpo foi identificado.

Dezenas de pessoas também ficaram feridas em uma debandada enquanto centenas delas competiam por ingressos para o Vaikunta Dwara Darshanam no templo do Senhor Venkateswara Swamy nas colinas de Tirumala.

Leia também | Debandada do templo de Tirupati: 6 devotos mortos durante a distribuição de tokens de darshan

O primeiro-ministro Modi expressou profundo pesar pela morte dos devotos e rezou por uma rápida recuperação dos feridos.

Em uma postagem no X, o Gabinete do Primeiro Ministro escreveu: “Sofrido pela debandada em Tirupati, Andhra Pradesh. Meus pensamentos estão com aqueles que perderam seus entes queridos. Rezo para que os feridos se recuperem logo. O governo AP está fornecendo toda a assistência possível às pessoas afetadas.”

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, também expressou choque e ofereceu condolências às famílias daqueles que perderam a vida no acidente.

“Sofrido pelo infeliz incidente da debandada no templo de Tirupati. Minhas mais profundas condolências às famílias dos falecidos. Que os feridos se recuperem o mais rápido possível”, postou Amit Shah no X.

“Estou profundamente chocado com o incidente da debandada na bilheteria de Tirupati Vishnu Niwasam. Rezo para que as almas dos devotos que perderam a vida neste infeliz incidente descansem em paz. Desejo aos feridos uma rápida recuperação”, acrescentou.

Leia também | Templo de Tirupati vai ‘entregar’ funcionários não hindus ao governo, propõe VRS

O líder da oposição (LoP) no Lok Sabha, Rahul Gandhi, ofereceu as suas condolências àqueles que perderam a vida na debandada e instou os líderes e trabalhadores do Congresso a prestarem toda a assistência possível durante este período difícil.

“A trágica debandada em Tirupati é profundamente triste. Minhas mais profundas condolências às famílias enlutadas. Desejando uma rápida recuperação a todos os feridos. Peço aos líderes e trabalhadores do Congresso que estendam toda a assistência possível durante este momento difícil”, escreveu Rahul Gandhi no X.

O ex-ministro-chefe de Delhi e chefe do Partido Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, também expressou sua dor e orou pela paz das almas daqueles que morreram no incidente.

“Este acidente ocorrido no templo de Tirupati é muito triste. Que Deus dê lugar às almas dos falecidos em seus pés de lótus. Rogo a Deus que os devotos feridos se recuperem logo e retornem para suas casas”, postou Kejriwal em X.

Vários outros ministros sindicais, líderes da oposição e outros nomes políticos importantes também lamentaram o trágico incidente.

O ministro-chefe de Andhra Pradesh reage: O ministro-chefe de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, expressou profundo choque com a morte dos devotos na debandada e disse que instruiu altos funcionários a irem ao local e tomarem medidas de socorro para fornecer melhor tratamento médico aos feridos e salvar suas vidas.

Em uma postagem em Este trágico incidente, que ocorreu num momento em que os devotos se reuniam em grande número para receber fichas, perturbou-me profundamente.”

Leia também | Debandada do templo de Tirupati: 6 devotos mortos durante a distribuição de tokens de darshan

“Após a informação de que a condição de alguns deles é crítica, ordenei aos altos funcionários que fossem ao local e tomassem medidas de socorro… para fornecer melhor tratamento médico aos feridos e salvar suas vidas. De vez em quando converso com os responsáveis ​​distritais e do TTD e faço um balanço da situação”, acrescentou.