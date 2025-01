Debandada do templo de Tirupati: o que levou ao trágico incidente? TTD diz ‘Entre 4.000 e 5.000 pessoas reunidas…’ Tudo o que você precisa saber

Debandada de Tirupati: Até seis pessoas perderam a vida e várias outras ficaram feridas depois que uma debandada eclodiu perto do templo de Tirupati na noite de quarta-feira, de acordo com funcionários do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD). O incidente ocorreu perto de Vishnu Niwasam, próximo ao balcão de passagens de Tirumala Srivari Vaikuntha Dwara, durante a distribuição de fichas ‘darshan’.

Debandada de Tirupati: O que levou à debandada trágica em Tirupati? O presidente do TTD, BR Naidu, afirmou que a debandada que custou seis vidas foi devido à “superlotação”. Ao conversar com repórteres depois de visitar o Hospital Geral do Governo Sri Venkateswara Ramnarayan Ruia em Tirupati, ele disse: “O motivo (da debandada) é a superlotação… é um incidente infeliz… amanhã CM contará tudo, hoje informações completas um relatório virá. Um total de 6 pessoas morreram, algumas são de Tamil Nadu e outras de Andhra Pradesh. Até agora, um corpo foi identificado e 5 ainda não foram identificados…”

O comissário municipal de Tirupati, Mourya, também falou aos repórteres sobre o trágico incidente e disse: “A situação era pacífica em todos os balcões (para levar fichas para o darshan), exceto um na escola MGM… houve uma debandada lá… cerca de 4.000 a 5.000 pessoas. reunidos de uma vez… é realmente lamentável… agora a situação está sob controle…”

‘Peço desculpas sinceramente’: Bhanu Prakash Reddy, membro do conselho do TTD O membro do conselho do TTD, Bhanu Prakash Reddy, disse aos repórteres: “…Para distribuir fichas para ‘Ekadasi Darshan’, abrimos 91 balcões… é lamentável que tenha ocorrido uma debandada. 6 devotos morreram na debandada., 40 sofreram ferimentos, nós estamos fornecendo-lhes as melhores instalações médicas possíveis. Isso nunca aconteceu na história do TTD. Peço sinceras desculpas aos devotos. tomaremos medidas sérias… amanhã de manhã, o CM e o Ministro da Saúde do estado visitarão Tirupati….”

