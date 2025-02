Debate da semana de trabalho de 90 horas: Narayana Murthy gosta do jogo no domingo, os usuários da Internet dizem ‘Dream for L & amp; T Presidente ‘

O co -fundador da Indian It Infosys, nr Narayana Murthy, foi visto no estádio Wankhede em Mumbai, que assistiu ao partido indiano vs. Inglaterra T20, que causou um debate nas redes sociais no meio do argumento contínuo do 90 -Hour semana de trabalho.

As pessoas nas redes sociais começaram a compartilhar memes editados quando o posto de Murthy, sentado nas arquibancadas em Wankhede, se tornou viral. Outras figuras importantes do mundo dos negócios e da política, como Rajev Shukla, Mikesh Ambani e Akash Ambani, também estavam sentados ao lado de Murthy.

O ex -primeiro -ministro da Grã -Bretanha, Rishi Sunak e o empresário britânico Manoj Badale também participaram do evento no domingo.

Os usuários da Internet compartilham memes em x As pessoas nas redes sociais começaram a compartilhar memes e publicações sobre a visita de Narayana Murthy para ver o jogo no domingo, no meio do debate na atual semana de trabalho de 90 horas.

“Narayana Murthy aproveitando sua vida em uma noite de domingo. Sonhe para o presidente da L&T ”, disse uma manga de redes sociais chamada Trendulkar, que tem 1,2 milhão de seguidores na plataforma X.

Outros compartilharam memes sobre os funcionários da Infosys que chamaram Narayana Murthy e os aconselharam a trabalhar por longas horas e depois desfrutar de um jogo em um domingo.

Alguns usuários da Internet em redes sociais chamaram isso de uma visão rara para Narayana Murthy não trabalhar no fim de semana. “Além disso, uma visão rara de que Narayan Murthy não trabalha no domingo”, disse Vinesh Prabhu em sua publicação em X.

Aniruddha Nayak compartilhou um meme que diz que Narayana Morthy será como a minha semana de trabalho de 70 horas e agora estou participando de uma partida com meu filho – -inlaw).

Debate da Semana Ocupacional Os comentários de Narayana Murthy na semana de trabalho de 70 anos começaram o equilíbrio entre trabalho e debate sobre o horário de trabalho da Índia. Desde então, os executivos de todo o mundo compartilharam sua opinião sobre essa discussão sobre a cultura corporativa.

A última grande declaração sobre o debate da hora de trabalho veio do presidente de Larsen e Toubro (L&T), SN Subrahmanyan, que disse que se arrepende de não ter feito as pessoas trabalharem nos fins de semana.

“Lamento poder trabalhar aos domingos. Se eu puder fazer você trabalhar aos domingos, ficarei mais feliz porque trabalho aos domingos ”, disse Subrahmanyan, apoiando sua narrativa da semana de 90 horas de trabalho.

As pessoas usaram as redes sociais para desabafar sua frustração, já que esses comentários se tornaram virais e causaram um grande debate, que está em sua data até que ambas as partes tenham opiniões fortes.

Fonte