Debate de 90 horas na semana de trabalho: Durex trolls o presidente da L&T, SN Subrahmanyan: ‘Olhar para a esposa é …’

O presidente da Larsen e Toubro (L&T), SN Subrahmanyan, tem enfrentado reações adversas desde que declarou que “lamentava” não ter feito seus funcionários trabalharem mesmo aos domingos e “questionava por quanto tempo eles ficariam olhando para suas esposas ou maridos”. De celebridades a marcas como Amul e Zomato, todos atacaram as declarações controversas do magnata dos negócios.

Agora, a marca de preservativos Durex também se juntou ao debate sobre a semana de trabalho de 90 horas para expressar as suas críticas às declarações do presidente da L&T. O mais interessante é que a empresa também respondeu à pergunta de SN Subrahmanyan.

Durex compartilhou a imagem de uma venda no Instagram, sugerindo maliciosamente que uma máscara para os olhos poderia ser a solução perfeita. Além disso, ele criou um novo nome para Larsen e Toubro: “Love & Tease Corporation”.

A proposta do presidente da L&T, SN Subrahmanyan, para uma semana de trabalho de 90 horas gerou um grande debate sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional nas redes sociais, e muito menos um festival de memes. A reação foi tão grave que nem mesmo a declaração de Sonica Muraleedharan, gerente de recursos humanos da empresa, conseguiu curar as feridas.

O departamento de recursos humanos de Larsen e Toubro afirmou que os comentários do presidente foram “tirados do contexto”, levando a “mal-entendidos e críticas desnecessárias”.

Na semana passada, Amul, conhecido pelos seus desenhos satíricos, deu uma resposta peculiar à sugestão de Subrahmanyan. O doodle da empresa respondeu de brincadeira à discussão, com o título “Controvérsia da semana de trabalho de 90 horas!” e destacou a frase “Trabalho e esforço?” com destaque para as letras “L” e “T”.