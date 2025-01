Debate sobre a semana de trabalho de 90 horas da L&T: Amul adota ‘Trabalho e Trabalho?’ cavar, diz ‘nós olhamos para o pão diariamente’

Em seu último doodle, a Amul expressou sua desaprovação à semana de trabalho de 90 horas proposta pelo presidente da L&T e apoiada pelo chefe de RH da empresa. O pôster mostra uma foto do presidente da L&T com a legenda: “#Amul Topical: Controvérsia sobre a semana de trabalho de 90 horas!”

O texto escrito dizia: ‘Trabalho e esforço?’ com L&T em negrito. Outro texto no rabisco de Amul dizia: “Amul olha para o pão todos os dias!” em uma clara zombaria do “como você pode olhar para sua esposa?” do presidente da L&T. já que ele defendeu um domingo de trabalho.