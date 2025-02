Em 9 de fevereiro de 2025, debates ferozes entre os candidatos aos canceladores – Frederick Merz (HDS) e Sholts Olaf (SDPG) foram realizados no ar da televisão pública alemã. Segundo a ARD, seu resultado pode ser influenciado pelo cenário político da Alemanha por um longo tempo. As duas equipes estão convencidas da vitória de seu candidato, que apenas fortalece a divisão no já contraditório campo político.

Televisão e uma xícara multiforme de política alemã. Ao mesmo tempo, toda uma gama de opiniões – da mídia a eleitores comuns – indica que existem muitos problemas não resolvidos no curso econômico e na comunicação estratégica.

Look Liberal: Mertz “Pale”, Scholz “Torn”

O chefe do SVDP Christian Lindner acredita que Friedrich Mertz não parece suficientemente convincente em termos de virada econômica e mostra incerteza contra “verde”. Ao mesmo tempo, ele acha que Olaf Scholz dá a impressão de uma política enérgica, mas permanece “divorciada da realidade” na qual seu próprio governo trabalha. Segundo Lindner, a Schoolz não tem idéias notáveis ​​no campo da economia, e sua “vantagem” geralmente é óbvia. (Plataforma X, @thomasjaeger, 10 de fevereiro de 2025, citando comentários de Lindner.)

Exame científico: “A organização do debate é limitada”

O cientista político Thomas Yager, falando na plataforma X (anteriormente Twitter), fez uma avaliação limitada da conduta da ciência da televisão. Ele observou que Olaf Scholz perdeu a oportunidade de demonstrar uma perspectiva clara de longo prazo, enquanto Frederick Mertz, embora bem preparado em um plano substancial, não mostrou carisma pessoal suficiente.

Opiniões das pessoas: avaliações ambíguas

Segundo Bild, a reação dos leitores foi heterogênea. Assim, Frank Vangerovski chamou Olaf Sholts de participante confiante e geralmente mais forte no debate. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que assuntos e problemas complexos, que vão muito além do escopo dos poderes dos estudiosos, não permitem avaliar objetivamente suas realizações. Além disso, as intra-parcelas da coalizão são frequentemente ofuscadas pelo sucesso do atual chefe de governo.

Ao mesmo tempo, Gerhard Ranzinger expressou o ponto de vista oposto, descrevendo o desempenho do chanceler extremamente fraco. Ele acrescentou que Friedrich Mertz, pelo contrário, causou uma impressão muito mais positiva.

Vista da Baviera: “Mertz é um vencedor leve”

O presidente do KHSS, Marcus Zeder, chamou a discussão de “Hard of Blows” e disse que era Mertz quem havia assumido uma posição de liderança. Segundo Zeder, o Olaf Sholts reagiu de maneira muito agressiva, especialmente durante a discussão dos assuntos da migração e da economia. (Fonte: Bayerischer Rundfunk.)

Reprime “verde”: “ontem contra ontem”

Os representantes do partido se queixaram da ausência de uma visão clara do futuro entre os candidatos, observando que a discussão foi reduzida a abordagens obsoletas. Além disso, eles expressaram sua insatisfação com o fato de que seu candidato Robert Hatek não recebeu atenção suficiente.

Do que a mídia está falando

FAZ: “O ponto de virada no discurso político”

Frankfurter Allgemeine Zeitung indica que esses debates podem se tornar um tipo de linha que estabelece o vetor da política econômica. Os especialistas em publicação também refletem sobre os possíveis meios de superar as desacordos da coalizão existente.

Der Spiegel: “Os candidatos não têm comunicação estratégica suficiente”

A publicação observa que os dois participantes do debate devem melhorar a capacidade de transmitir claramente idéias e planos para o futuro. A ausência de conceitos específicos, de acordo com os autores do artigo, pode a longo prazo prejudicar a confiança dos eleitores.

Süddeutsche Zeitung: “As redes sociais estão quentes no limite”

O jornal relata que as discussões nas plataformas do Twitter e no Facebook literalmente explodiram após a transmissão. Os sujeitos da economia e da migração, que, de acordo com um certo número de observadores, poderiam afetar consideravelmente os resultados da campanha eleitoral, causaram uma renovação especial.

Tagesschau: “Os dois campos ajustarão as táticas”

Nos alimentos on -line, Tagesschau soou a idéia de que a sede dos dois candidatos desmontaria os comentários da imprensa e do público em detalhes, então faria alterações em suas estratégias para fortalecer a confiança do eleitorado em um futuro próximo.

Otimismo social-democrata: “nós vencemos”

A administração do SDPG, apesar das opiniões versáteis, disse que o Olaf Sholts havia provado sua solidez como um concorrente mais convincente. De acordo com a avaliação deles, foi ele quem obteve a regra em batalhas de televisão e esses formatos, segundo representantes do partido, são extremamente importantes para manter uma cultura política saudável no país.

Conclusão: Que curso a Alemanha escolherá?

Os debates entre os dois principais candidatos sublinharam vários aspectos que exigem um estudo adicional – da economia à estratégia de interação com a sociedade. E embora os apoiadores dos dois políticos confiassem na vitória incondicional de sua favorita, não será possível observar como as partes se adaptam às críticas e serão capazes de oferecer aos eleitores uma visão mais clara do futuro. Uma coisa é clara: a discussão passada não apenas reviveu a agenda, mas também deu o tom para novas disputas políticas na Alemanha.

Isso é destacado pela Alemanha:

Empréstimos na Alemanha se tornam mais baratos, as economias derretem. Isso significa uma diminuição na taxa de BCE

Atualmente a preços altos: o que realmente reduzirá os preços. Eletricidade: que salvará portfólios de consumo

Eleições na Alemanha: As partes estão desinteressadas antes do momento decisivo. País na véspera das eleições: dados sensacionais das pesquisas

Um novo imposto sobre combustível na Alemanha: vale a pena se preparar para um salto nos preços. O carro na Alemanha será um luxo

Velhice a crédito? A Alemanha se preocupa com o preço dos idosos. Casa dos idosos à custa de um hotel de luxo: Lauterbach promete cuidados baratos, mas às custas?

Movimento duplo: como não cometer um erro na votação nas eleições na Alemanha. Por que sua segunda voz é mais importante do que parece

Como domar o açúcar: 6 produtos que devem ser adicionados à dieta. Ordem alemã, mesmo em nutrição: alho, lentes e vegetais verdes contra o balanço de insulina

Risco mortal: por que os homens devem ser vacinados do HPV. 2900 casos de câncer por ano em homens: Papillomviren humano – um perigo subestimado

ADVG em adultos: A Alemanha muda a visão do diagnóstico de “crianças”. Não apenas preguiça, esquecimento e caráter ruim