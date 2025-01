Decepção do Festival da Primavera! Empresa chinesa faz com que os funcionários devolvam o prêmio da loteria de Rs 7,14 milhões: aqui está o porquê

Uma empresa na área chinesa de Ningbo, na província de Zhejiang, foi criticada em plataformas de mídia social locais depois que um funcionário revelou que foi solicitado a devolver o $Prêmio de loteria de 7,14 milhões de rúpias (6 milhões de yuans) ganho em um evento do Festival da Primavera, informou o Hindustan Times.

Como parte das celebrações do Festival da Primavera em Março de 2019, a empresa alegadamente distribuiu mais de 500 bilhetes de lotaria aos seus funcionários, e um funcionário sortudo ganhou o grande prémio, apenas para ser instruído a devolver o dinheiro.

Segundo a reportagem, a empresa queria distribuir o dinheiro igualmente entre todos os seus funcionários e por isso pediu ao pessoal vencedor a devolução do prêmio.

Embora a história não seja nova, ela reaparece regularmente nas redes sociais chinesas à medida que o Festival da Primavera se aproxima, quando os internautas partilham histórias semelhantes sobre as suas empresas que organizam eventos de lotaria. Alguns internautas até especularam que a história é uma forma de impulsionar o declínio nas vendas de bilhetes de loteria em meio à temporada de festivais.

O relatório observou que a notícia do ganho na lotaria foi amplamente celebrada nas redes sociais e, portanto, a exigência de reembolso gerou um debate sobre se a política empresarial permitia reembolsos e se os direitos dos trabalhadores eram ignorados.

Entretanto, numa história oposta numa lotaria de Natal nos EUA, uma mulher ganhou recentemente um $Prêmio de loteria de 42,96 lakh em um sorteio do Pick 5, mas a partir de números que ele viu em um sonho, de acordo com suas afirmações.

Depois de comprar os ingressos na época do Natal, a mulher e o marido compareceram a uma festa. Mais tarde naquela noite, quando contaram o bilhete, ficaram surpresos ao descobrir que haviam tirado a sorte grande.

A residente de Maryland, do condado de Prince George, explicou que comprou um ingresso para o Pick 5 uma semana depois de sonhar com os números vencedores. Ela disse aos funcionários da loteria que uma sequência específica de dígitos apareceu em seu sonho e ressoou profundamente. Confiando na sua intuição, ele visitou o ‘Oxon Hill Zip In Mart’ e comprou um ingresso Pick 5 usando os números 9-9-0-0-0.