Declaração conjunta do primeiro -ministro Netanyahu e do presidente Trump após os resultados da reunião

Washington, 4 de fevereiro de 2025 -O presidente do Donald Trump e o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu realizou uma conferência de imprensa conjunta na Casa Branca após uma reunião no Salão Oval. Esta é a primeira visita do chefe estrangeiro para o segundo mandato de Trump, que destaca a importância das relações americanas-israelenses para o governo americano.

Gas: uma nova solução para o antigo problema

Um dos principais assuntos da reunião foi a situação em Gaza. Trump disse que não acreditava no desejo dos palestinos de retornar a Gaza, que, segundo ele, se transformou em “local de demonstração” com milhares de munições e túneis desconhecidos, onde ninguém sabe quem está dentro.

“Eles não vão querer voltar a Gaza”, disse Trump. “Eles vão morrer lá.”

O presidente propôs uma solução alternativa: o reassentamento de palestinos a outros países, como a Jordânia e o Egito, onde novas casas seguras e confortáveis ​​podem ser construídas para eles.

“Se conseguirmos encontrar um território bonito para mover as pessoas em um local de residência permanente, onde elas podem ser felizes, onde não atirarão, elas não matarão, porque isso acontece com gás, seria perfeito”, disse Trump.

Ele também sugeriu que os países ricos da região pagassem pela construção de novas colônias para os palestinos, embora ele não tenha especificado quais países estão prontos para ir para lá.

Netanyahu: vitória sobre o Hamas e relações com os Estados Unidos

Netanyahu, por sua vez, agradeceu a Trump por sua administração na resolução do conflito e por ajudar a concluir a transação para parar de desenhar e libertar reféns.

“O presidente Trump fez grandes esforços e mostrou liderança sólida nesse processo”, disse Netanyahu.

Ele também observou que estava conversando com Trump “vitória sobre o Hamas”, oposição ao Irã e fortalecendo as relações diplomáticas com os países árabes.

Ameaças iranianas e programa nuclear

Trump enfatizou que o Irã não deveria ter armas nucleares e expressou sua esperança de uma colônia pacífica com Teerã. No entanto, ele alertou que as tentativas do Irã atingiram líderes americanos levariam à “destruição completa” do país.

“Se eles fizerem isso, não. Deixei as instruções: se isso acontecer, o Irã será apagado da superfície da terra “, disse Trump.

As relações de Trump e Netanyahu: UPS and Fall

Respondendo à pergunta de como o relacionamento deles se desenvolve, Trump observou que eles eram “especialmente bons”.

“Acho que eles são especialmente bons”, disse Trump. “Tivemos altos e baixos, mas agora tudo está indo bem.”

Lembre -se de que Netanyahu parabenizou Joe Bayden pela vitória nas eleições de 2020, o que há muito causou a insatisfação de Trump. No entanto, após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, as relações entre os líderes começaram a melhorar.

Perspectivas globais no Oriente Médio

Apesar do intervalo atual, Trump expressou dúvidas sobre sua estabilidade a longo prazo.

“Não garanto que o mundo permanecerá”, disse ele. “Mas vamos trabalhar lá.”

O consultor de segurança nacional Mike Walts, comentando a situação, disse que os Estados Unidos e Israel deveriam “perceber” a questão da restauração de Gaza.

“Temos que pensar em como restaurar o gás. Levará de 10 a 15 anos, não cinco, como muitas pessoas pensam “, disse Walts.

A reunião de Trump e Netanyahu foi um passo importante para fortalecer as relações americanas-israelenses e encontrar novas soluções para resolver o conflito no Oriente Médio. As propostas de Trump para o reassentamento dos palestinos e sua difícil posição relativa ao Irã podem se tornar a base de negociações futuras, mas sua implementação exigirá esforços e cooperação significativos por atores regionais.

