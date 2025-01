"Declarações muito sérias": a voz dos carabinieri contra Marta Collot, a frase chocante na TV

“Os crescentes episódios de agressões à polícia, os bombardeamentos aos quartéis, a violência nas ruas e a destruição por verdadeiras guerrilhas urbanas obrigam a um punho forte e a intervenções regulatórias que não podem mais ser adiadas para garantir proteção a quem trabalha todos os dias em defesa da legalidade e segurança dos cidadãos”. Este é o grito de protesto do Secretário-Geral Carmine Caforio Por Usmia carabinieri que explica: “Acabou o tempo de sofrer, chegou o momento de agir! Não podemos mais nos dar ao luxo de recuar e, acima de tudo, tolerar um sistema que deixa os servidores do Estado em paz”.

“As palavras do ministro Nordio, que no Senado denunciou a inscrição automática de policiais no cadastro de suspeitos, representam a esperança de uma virada que se espera há anos: ‘se um Carabiniere atirar, a inscrição no cadastro é automática ‘ dos suspeitos, porque tem direito a ser assistido em qualquer autópsia ou exame balístico. Mas por estar inscrito no cadastro de suspeitos, ele carrega consigo esse estigma”, acrescenta. “O ministro das Focas deixou claro que está a ser estudada uma disposição que – sem ser um escudo criminal – combina os interesses da justiça com garantias legítimas a favor dos operadores policiais, evitando assim a sua inclusão no registo de suspeitos”, afirma o Ministro dos Selos. sindicalista.

“Para quem usa uniforme, regras claras e proteção adequada! É inaceitável que o peso da responsabilidade recaia exclusivamente sobre os ombros daqueles que arriscam as suas vidas pela segurança do país. A associação aponta o dedo à narrativa superficial na mídia de alguns informantes, que criminalizam os policiais e até os chamam de assassinos, como afirmou Marta Collot com referência ao caso Quadro durante uma transmissão de televisão -. Declarações gravíssimas que, mesmo sem respeito ao Judiciário – único responsável por estabelecer a verdade – incitam ao ódio entre as massas e alimentam um clima de deslegitimação e desconfiança nas instituições.” “Um exemplo positivo, porém, vem do caso do comandante da estação Villa Verucchio, elogiado pelo primeiro-ministro Meloni e pelo ministro Crosetto pela determinação e coragem com que enfrentou um criminoso perigoso nas garras de um louco ato assassino. Incidentes como estes testemunham o valor e a dedicação das mulheres e dos homens uniformizados, mas realçam a urgência de reformas estruturais para os proteger”, explicou. A mensagem de Caforio é clara: “O Estado deve defender quem nos defende! Não podemos transformar a polícia de protagonista da segurança em espectadora da violência, transformando-a de guardiã da segurança em vítima de um sistema que sufoca a coragem e paralisa a iniciativa.”