Decreto de Justiça, luz verde final da Câmara: o que muda agora

Finalmente a luz verde da Câmara Decreto de Justiça. Os votos a favor foram 163, nenhum contra e 103 abstenções, todos contra. O decreto, que já foi aprovado pelo Senado e não sofreu alterações na Câmara, será então convertido em lei. O dispositivo contém regras relativas aos magistrados atribuídos aos processos, disposições relativas às funções e deveres dos juízes de paz honorários, à nomeação de um comissário extraordinário para os edifícios penitenciários, que, entre outras coisas, prolonga a duração até 31 de dezembro de 2026. da atribuição. .

Em especial devido à grave situação superpopulação das instituições penitenciárias, a nomeação é feita por decisão do presidente do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro da Justiça, com acordo do Ministro das Infraestruturas e dos Transportes. O mesmo procedimento é aplicado também em caso de desistência, inclusive em consequência de deficiências graves no desempenho das funções de comissário. O Comissário deve ser identificado entre pessoas especialistas na gestão de atividades complexas e no planeamento de intervenções de natureza extraordinária, com profissionalismo e competência de gestão específicos para a tarefa a desempenhar.



Vídeo sobre este tópico

Por fim, o decreto afeta os procedimentos de controle eletrônico (denominada pulseira eletrônica) após casos de interferência, sobre o cumprimento das medidas cautelares de prisão domiciliar, da ordem de afastamento do domicílio familiar e sobre a proibição de aproximação dos locais frequentados pelo ofendido, especificando que a avaliação do a viabilidade técnica de parte da polícia judiciária deve também incluir a avaliação da viabilidade operacional. Caso o juiz tenha prescrito a aplicação da pulseira eletrónica juntamente com a medida de prisão domiciliária, a avaliação da viabilidade técnica da utilização de “meios eletrónicos e outros meios técnicos de controlo” pela Polícia Judiciária deverá também abranger a sua viabilidade operacional.

O Partido Democrata é crítico e define o decreto como ‘uma medida que, apesar do título ambicioso, produz resultados respostas completamente inadequadas às questões críticas do sistema de justiça.” Isto foi dito pelo legislador democrata, falando no plenário da Câmara Raquel Scarpa, membro da Comissão de Justiça do Montecitório. “Apoiámos algumas melhorias – acrescentaram os democratas – mas as nossas propostas para preencher as graves lacunas foram rejeitadas por uma maioria que continua a ignorar a oposição. É necessário abordar urgentemente questões cruciais como o fortalecimento do direito penal e civil, com investimentos em recursos e instrumentos adequados, incluindo a aplicação do processo penal eletrônico, que tem mostrado claras limitações até o momento. Além disso, são necessárias medidas para reforçar e estabilizar o poder judicial honorário, melhorar o funcionamento do gabinete de julgamento e garantir-lhe apoio concreto. vítimas da máfia, da usura, da extorsão e dos crimes domésticos”.