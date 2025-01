Deepika Padukone CHOCADA com o comentário do presidente da L&T sobre ‘não ser capaz de fazer os funcionários trabalharem no domingo’

O presidente SN Subrahmanyan gerou uma grande polêmica depois de defender uma semana de trabalho de 90 horas durante uma recente interação com funcionários. Seus comentários vêm na sequência de uma declaração semelhante do fundador da Infosys, Narayana Murthy, que sugeriu uma semana de trabalho de 70 horas para jovens profissionais.

Os comentários de Subrahmanyan ecoam sentimentos semelhantes expressos pelo cofundador da Infosys, Narayana Murthy, que sugeriu anteriormente que os jovens profissionais deveriam trabalhar 70 horas por semana para ajudar a Índia a competir globalmente. Esta tendência de defender horários de trabalho mais longos provocou uma reação negativa significativa nas redes sociais, com os críticos argumentando que tais exigências negligenciam o bem-estar dos funcionários e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As observações do presidente da L&T reacenderam o debate sobre as expectativas colocadas nos funcionários em ambientes corporativos de alta pressão.

Respondendo à reação, a L&T emitiu um comunicado esclarecendo que os comentários de Subrahmanyan visavam destacar a necessidade de um “esforço extraordinário” para alcançar “resultados extraordinários”. Em sua declaração oficial, a empresa disse: “Na L&T, a construção da nação está no centro do nosso mandato. Por mais de oito décadas, temos moldado a infraestrutura, as indústrias e as capacidades tecnológicas da Índia. Acreditamos que esta é a década da Índia, uma década tempo que exige dedicação e esforço colectivos para impulsionar o progresso e concretizar a nossa visão partilhada de nos tornarmos uma nação desenvolvida. Os comentários do Presidente reflectem esta ambição mais ampla, enfatizando que resultados extraordinários exigem um esforço extraordinário. avançar.”