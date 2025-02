Deepseek continua sendo uma das aplicações mais populares do mundo. Mas eles estão insatisfeitos em muitos países (e até bloqueados em um). O que acontece com a bota de bate -papo chinesa e por que os desenvolvedores suspeitam mentiras?

No início de janeiro de 2025. O novo chatbot chinês Deepseek apareceu na App Store e no Google Play Store. Até o final do mês, sua popularidade aumentou tanto que levou a um pânico na bolsa de valores americana. No entanto, os últimos dias não foram os mais simples para o Deepseek. A startup atraiu a atenção dos reguladores de diferentes países (na Itália, o fundo do bate -papo era proibido), e os desenvolvedores são suspeitos de exagerar conquistas. “Medusa” diz o que aconteceu com Deepsek nas últimas semanas e meia e como pode ser perigoso.

A principal vítima de pânico sobre a Deepseek no mercado dos EUA são as ações da Nvidia. 27 de janeiro, um fabricante líder de chips (também necessário para o treinamento em inteligência artificial) perdeu cerca de US $ 600 bilhões em capitalização e perdeu seu primeiro lugar na lista das empresas mais caras do mundo. Nos próximos dias, a Nvidia se estabiliza se estabiliza, mas isso ainda não pode se recuperar completamente. Agora a capitalização da empresa não atravessa US $ 2,9 trilhões, embora 3,5 trilhões se aproximassem recentemente.

Deepseek Continua Liderando o topo do jogo da App Store -Google (ou pelo menos entra nas três melhores aplicações mais populares) em mais de cem países. No entanto, o chatbot já teve os primeiros problemas. Por exemplo, alguns dias atrás, ele foi bloqueado na Itália. O regulador local solicitou informações do desenvolvedor sobre como o aplicativo coleta e processa informações pessoais. No oficial declaração A resposta completa do representante Deepseek não deu, mas note -se que ele foi “completamente insatisfatório”. Em particular, os criadores do bate -papo disseram que não funcionavam na Itália, o que significa que a legislação européia não se aplica a eles.

Para Sayy Deepseek especificadoQue todos os dados coletados são armazenados “em servidores protegidos” na China, e isso pode ser um problema sério para muitos países. O aplicativo já atraiu a atenção do regulador em Irlanda,,, Holanda,,, França E Coréia do SulEmbora nenhum desses países até agora tenha acesso limitado a ele. A autoridade de Taiwan Entrada Use DePnessek em organizações governamentais. Em um bot de bate -papo dos EUA É proibido Use no Pentágono, NASA -II para a Marinha dos EUA, bem como nos dispositivos de trabalho dos membros do Congresso.

Todas essas medidas restritivas estão associadas não apenas à origem da aplicação. Especialistas têm dúvidas sobre como a empresa, em princípio, monitora a segurança dos dados pessoais do usuário. 30 de janeiro, a Wiz Research, que lida com cibernética, segurança, descoberto Banco de dados aberto pertencente a Deepsek. Ele continha mais de um milhão de linhas de informações confidenciais, incluindo as chaves digitais secretas e a história do bate -papo do usuário. Especialistas em pesquisa da WIZ relataram que os desenvolvedores da DeepSeek ausentes e rapidamente fecharam o acesso a essa base.

A suspeita também foi submetida a declarações sobre os recursos gastos no treinamento do modelo universal da grande linguagem Deepseek V3, que é a base do chatbot. Os desenvolvedores dizem que gastaram apenas US $ 5,6 milhões nesse procedimento, usando pouco mais de dois mil chips da NVIDIA. No entanto, na realidade, essa quantidade pode ser muito maior.

A startup Deepseek e um fundo alto, que pertence, têm acesso a dezenas de milhares de processadores gráficos da NVIDIA, Ele escreve Financial Times com relação ao funcionário da empresa analítica semiânica Dylan Patel. Esses recursos provavelmente foram usados ​​para ensinar v3 e seus antecessores (a Deepseek publicou seu primeiro modelo II em novembro de 2023).

“Deepseek gastou mais de US $ 500 milhões em processadores gráficos na história da empresa”, disse Patel. “Apesar de o processo de aprendizado ser muito eficaz, exigiu ótimos experimentos e testes”.

As autoridades americanas também suspeitavam que as declarações dos desenvolvedores sobre o número de chips utilizados fossem verdadeiros. Oficiais da Casa Branca e do FBI descobrem se a startup pode acessar processadores gráficos que ignoram o controle de exportação por meio de países terceiros, Ele escreve Bloomberg. Cingapura pode se tornar um desses fornecedores, que, de acordo com dados oficiais, fornece 20% da receita da NVIDIA. Ao mesmo tempo, a maioria das entregas vai para outros países, não em Cingapura.

A Nvidia disse que os parceiros seguem todas as leis necessárias, portanto, não há conexão direta entre o fornecimento de chips em Cingapura e sua possível aparição na China. A empresa observou que seus relatórios públicos indicam um local de entrega, mas um local de emissão da conta. “Muitos de nossos clientes têm estruturas de negócios em Cingapura, que eles usam para produtos destinados aos Estados Unidos e países ocidentais”, disse a Nvidia.

Apesar das perdas financeiras que a popularidade inesperada de Deepseek levou a isso, a NVIDIA poderia estar interessada em iniciar ainda mais startups. Seus chips são usados ​​para o treinamento e o processamento de solicitações de usuário. Além disso, o produto das vendas do processador para esses dois objetivos, dados O Financial Times já era igual.

A startup Deepseek pode realmente consumir menos recursos de computador para treinar a partir de análogos. Mas, ao mesmo tempo, seus modelos, especialmente o Deepseek R1, precisam de força adicional para gerar respostas longas que requerem cadeias lógicas e raciocínio complexas, Ele escreve Exame tecnológico de mitos.

Além disso, como todos os modelos Deepseek têm um código aberto, haverá muitos novos desenvolvedores no mercado que baixarão a criação de modelos baratos que também precisam de recursos de computador. No futuro, isso pode levar a um aumento na demanda por chips nvidia.

