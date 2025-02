‘Defesa, espaço, energia nuclear civil’: PM Modi, conversas de alto nível de Macron a bordo do plano presidencial | Notícias do mundo

O primeiro -ministro Narendra Modi e o presidente francês Emmanuel Macron celebraram uma parte de suas discussões bilaterais a bordo do avião presidencial francês enquanto viajava de Paris para Marselha, disse o secretário de Relações Exteriores Vikram Misri. Ele o descreveu como “um gesto excepcional do Presidente Macron”, refletindo a ‘profunda confiança pessoal’ e a ‘confiança notável’ entre os dois líderes.

“Pode-se dizer que os laços da Índia-France literalmente tocaram novas alturas”, disse Misri.

Os dois líderes discutiram os principais desenvolvimentos geopolíticos na Europa, na Ásia Ocidental e Indo-Pacífico, juntamente com problemas globais e regionais, informou Misri ao informar a mídia na França.

Na terça-feira, Modi e Macron co-conquistaram a cúpula de ação da IA, participaram do fórum do CEO da Índia-France e depois voaram para Marselha juntos. Enquanto algumas discussões ocorreram a bordo do voo, outros continuaram após sua chegada à cidade portuária francesa.

“A discussão abrangeu uma gama inteira de nossa associação estratégica profunda e diversificada”, disse Misri, acrescentou que a cooperação bilateral foi revisada em defesa, espaço, energia nuclear civil, saúde e laços das pessoas às pessoas. A inteligência artificial (IA) era uma “área principal” de discussão entre as duas partes, disse ele.

Sobre a cooperação trilateral, Misri disse: “Para considerar a entrega do projeto durante todo o apresentador da área em países terceiros. Apoio financeiro, apoio técnico. Eleição do projeto promovido pelo país anfitrião. Acreditamos que é importante fornecer opções para países com países com desenvolvimento considerado “.

Falando sobre a letra de intenção de pequenos reatores modulares (SMR) e reatores modulares avançados (AMR), ele destacou o progresso na cooperação da Índia-France na energia nuclear.

“Estamos discutindo, por exemplo, a cooperação no projeto de energia nuclear de Jaitapur há algum tempo. Ele tem vários aspectos relacionados à tecnologia, finanças, também a problemas relacionados à responsabilidade civil”, disse Misri.

Enquanto SMRs e AMRs se tornaram novas áreas de comprometimento, seu progresso foi rápido. “A idéia nessa frente em particular é iniciar a cooperação, porque essa é uma tecnologia que ainda está em seus estágios iniciais, mesmo em países que trabalham nisso há algum tempo”, disse ele.

A Índia e a França visam colaborar no design de Codiseño, o desenvolvimento conjunto e a co -produção desses reatores. “Acreditamos que isso nos permitirá abordar as complicações enfrentadas em outros projetos convencionais”, acrescentou Misri.

Na quarta -feira, Modi e seu colega francês inauguraram o consulado indiano, em Marselha, França. O primeiro -ministro disse em uma posição em ‘X’, “Um momento histórico em Marselha! Presidente @Emmanuelmacron e eu abri o consulado indiano nesta cidade vibrante, marcando um novo capítulo em relações com a Índia. Este consulado servirá como uma ponte vital fortalecer nossos laços culturais, econômicos e humanos.

Sobre a relevância histórica da cidade, o primeiro -ministro acrescentou: “Durante a Primeira Guerra Mundial, esta cidade era uma base importante para as tropas indianas. Também está intimamente ligado ao Veer Savarkar. Na ocasião desta inauguração especial, agradeço ao governo francês e parabeniza a diáspora indiana.