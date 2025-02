"Definir *** para o professor" Novamente no festival, mas … tricarico não pode cantar: se ele terminar com o Ariston

Pouco inesperado para Francesco Tricarico. Envolvido no dueto com Francesco Gabbani na quarta noite do festival Sanremo, nas notas de seu I Am Francesco, o cantor milanês de 54 anos teve que lidar com sérios problemas de voz no meio de sua performance.

Gabbani, que venceu o festival com o Karma em Westermn, percebeu que ele cantou o coro da música sozinho. A performance, um pouco ingênua e visceral, porque o texto que se originou na Itália há 25 anos não sofre muito.

“Mas quem é você? Eu sou Francesco”: “Não, Francesco, eu sou eu”. Mas então todos nós podemos ser Francesco “, então estrear, falar, falar, os dois homônimos antes de cantarem um hino para defender as crianças. Toda a época hoje argumentou muito menos sensacional, talvez porque em um progresso sensacional no drama da violência não Fisicamente, mas também psicologicamente sobre crianças e no mundo da escola.

O total de brancos, Gabbani e Tricarico completos também mencionaram algumas crianças no palco que mostraram os sinais com a palavra “Viva Francesco”. Um fechamento alegre para um número alegre e despreocupado, mas com o fim que deixa espaço para a esperança.