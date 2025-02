Grupo de animais de estimação britânico Popo Publicado 20 de fevereiro, a música “hino” (“hino”) das memórias do político russo Alexei Navalny.

“Há pouco mais de um ano, o líder da oposição russo Aleksai Navalny morreu na prisão na Rússia. Escrevemos e gravamos essa música nos últimos dias e dedicamos a composição de suas memórias e seu trabalho”, disse o participante do dueto Neil Tennant e Chris Lowe .

Os meninos de estimação em sua música querem que a Rússia se torne livre “de seu passado, crueldade real e sombria”, “de dor, conflito e hostilidade sem fim”, “de mentiras de seus líderes e autocracia”, bem como “de Putin’s Poison” This , os autores de composição cantam que os russos devem “concordar que o poder não tem sentido se ninguém estiver livre”.

A música cita o motivo da URSS da Rússia do Him composta pelo compositor Alexander Alexander.

Rússia livre

Deixe a Rússia ser livre

De seu passado e presente

e sua crueldade sombria



Rússia livre

Deixe os russos concordar

Este poder é inútil

Se ninguém estiver livre



Rússia livre

Deixe a Rússia ser livre

De sua dor e conflito

e sua hostilidade sem fim



Rússia livre

Deixe a Rússia ser livre

das mentiras de seus líderes

e sua autocracia



Rússia livre

Deixe a Rússia ser livre

De Putin Poison

Deixe -o ganhar liberdade



Rússia livre

Deixe os poetas do regulamento

O segredo é amor

Para a Rússia ser livre

Os meninos de estimação não são os primeiros a cantar sobre a Rússia. Dois anos atrás, 2023, os músicos postaram um vídeo chamado “Life in the Past”, no qual Vladimir Putin foi comparado a Joseph Stalin e, em 2024, “Dancing Star” dedicado ao dançarino Rudolf Nureyev (há uma linha nele ” Você encontrou todos os caras da KGB surpreendente “). Petling Five Shop Boys 2022 condenou uma invasão completa da Federação Russa na Ucrânia. Eles afirmaram que “eles estão ansiosos pelo dia em que o fascismo cairá na Rússia” e “a nova Rússia nascerá”.

Milhares de pessoas vieram ao cemitério de Borisov em Moscou para prestar homenagem à memória de Alexei Navalny. Isso mesmo Fotos