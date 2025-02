Deixe cair, ganhar e dobrar: Sardenha, os títulos nos desastres federais uma bomba no Todde

Il Conselho Federal da Liga Com a intervenção do coordenador regional da Sardenha, Michele Ennas. Em um memorando ‘repete o partido’ o Pedido de novas eleições Regional devido ao respeito pelos cidadãos, legalidade e transparência “. A competição na Sardenha”está pronto“, Conforme repetido durante o Conselho Federal. Uma série de eventos está planejada nos próximos dias. O objetivo é ir para as pesquisas rápidoGanhe e duplo e escolhido registrado.

Enquanto isso, o governador da Sardenha continua a trabalhar como se nada tivesse mudado. “Se o centro da Sardenha não sair, a Sardenha não começará de novo.” Então, o presidente da região Alessandra ToddeAbrindo as obras da Conferência Regional para as Políticas Trabalhistas, nesta manhã em Nuoro, promovida pelo Departamento do Trabalho com o apoio do Aspal. A possibilidade de comparar com o esboço das estratégias necessárias para aliviar o emprego e a economia da ilha em que o presidente anunciou que em Nuoro, em 14 de março, o Fórum Ambrosetti dedicado às regiões. Todde marcado Questões e oportunidades críticas Isso caracteriza o sistema econômico da Sardenha, destinado à necessidade de tratar o tema dos custos de produção e indústria, logística e escassez de habilidades especializadas.





“Temos que nos perguntar como temos um Modelo Econômico Sustentável E sobre quais setores eles querem garantir garantir um desenvolvimento permanente e inclusivo “, ele sublinhou. Sob as alavancas estratégicas identificadas, Todde colocou uma ênfase especial na transformação da agro -alimento, um setor com um grande potencial que experimenta uma contração no The the Superfície cultivada. centralmente no PIB da ilha“Além da comida agrícola, o presidente enfatizou o crescente papel do setor cultural, turístico e de serviços, que enfatiza a importância de uma abordagem integrada que melhora todos os recursos disponíveis. Nesse contexto, a candidatura do telescópio de telesteína é inserida, é inserida, é inserida, é inserida. Uma chance extraordinária, mas “se não houver tecido conjuntivo de atividades, que variam de empresas, às habilidades dos funcionários, ao apoio técnico, científico e cultural certo da cidade e do território, este projeto provavelmente será um Enclave de pesquisadores Mas ele não terá uma reverberação nas áreas que todos esperamos em termos de economia “.

O presidente também foi sobre o tema da transformação tecnológica e notou como a inovação pode ser apenas um motor de crescimento se ele for usado estrategicamente: “Tecnologia é uma ferramentaNem bom nem ruim. Cabe a nós decidir como explorar nosso desenvolvimento. Vivemos uma época em que o mundo evolui para um ritmo que não nos pede permissão. Se não nos adaptarmos, corremos o risco de perder oportunidades e ver nossos jovens forçados a procurar seu futuro em outro lugar “