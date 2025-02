Deixe -me adivinhar: você não esperava que Ashley Olsen usasse esses tênis abaixo de US $ 150

É sempre emocionante quando Mary-Kate ou Ashley Olsen são identificados em público, especialmente para aqueles que admiram seu estilo e marca distintos, The Row. Essas observações oferecem uma chance preciosa de examinar suas escolhas de moda e descobrir os elementos únicos que definem sua aparência de assinatura.

Um exemplo recente ocorreu em Nova York, onde Ashley Olsen foi fotografada com tênis V2K Run da Nike – uma escolha impressionante e inesperada que imediatamente atraiu a atenção. Com seu design grande, esportivo e futurista, os tênis V2K contrastam fortemente com a elegância minimalista que geralmente define os sapatos usuais da fila e Olsen, como balés e mocassins. No entanto, a associação de tênis de Olsen com uma tampa de grandes dimensões, uma verificação de impressão de check, um longo casaco de inverno, meias cinza e a bolsa Margaux oferece uma nova perspectiva sobre a mistura de alta costura com elementos relaxados.

(Crédito da imagem: Ordem / instimação de idosos)

Em Ashley Olsen: Tênis Nike V2K Run (US $ 85); A linha Saco Margaux (US $ 6.595)

Como todas as suas roupas, o recente Olsen é uma lição de moda. Ele se lembra de que os looks mais intrigantes podem vir da mistura dos elementos aparentemente díspares – como refinados e relaxados ou esportes e educados – em algo fresco e novo. Além disso, à medida que a moda está em constante evolução, às vezes emergindo de limites convencionais para experimentar combinações inesperadas, como Olsen, pode ser a chave para o sucesso.

Para aqueles que procuram imitar o estilo de Olsen, os tênis Nike V2K Run são uma obrigação. No entanto, aja rapidamente – esses tênis já estão vendidos.

Nike Nike V2K direciona os sapatos femininos Se o seu tamanho permanecer, você é um dos sortudos.

Nike V2K Run “Black Antracite” tênis

Compre mais tênis pretos chiques

Salomão Tênis X-6 inclusivos Eles parecem tão legais com as pernas largas quanto com leggings.

Adidas Tênis baixos japoneses Quem, os editores, estabelece que o Japão dominará o Samba em 2025.

A linha Owen Runner Leather and Mesh Sneakers Estes estão mais de acordo com o que eu esperaria que Olsen usasse.

Jeffrey Campbell Tênis finais

Asics são uma opção de segurança.

New Balance 9060 tênis Estou assistindo -os há um tempo agora.