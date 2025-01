"Deixe-o", "Schor***o": Sara e Simone dominadas por insultos após o episódio de Affari Tui

“De qualquer forma, posso dizer que os melhores concorrentes nunca ganham nada?” Grande decepção entre os telespectadores Sua empresao acesso da Rai 1 ao quiz show do horário nobre apresentado por Stefano De Martino. Ele toca no estúdio Sara do Friuli-Veneza Júlia de Trieste, que havia corado como packista algumas horas antes quando o condutor se aproximou dela: “Você está chegando perto, você está chegando perto e eu estou ficando animado. Mas o que você está quase fazendo?“, ele o repreendeu, forçando De Martino a literalmente” fugir “para o outro lado da sala.

Dessa vez é a vez dela, acompanhada do namorado Simone, e acaba mal. O casal regressa a casa com 0 euros e “uma grapa“, o prêmio de consolação (por assim dizer) no pacote que continha o bilhete de loteria italiana de 5 euros antes da Epifania.





“Ganharam grappa e a região sortuda foi Veneto… CINEMA POÉTICO”, ​​escreve um entusiasta em Yesss com a grappa… Manda, manda…” No entanto, críticas e ridículos chovem sobre Sara e Simone, mesmo sobre as mais ferozes.





“Ele praticamente jogou no lugar dela”, “De qualquer forma, Stefano não gosta muito dessa competidora e da amiga dela… ahahahah… e acabou mesmo…”, “Ele não só jogou praticamente sozinho, mas ele deu também conselho de lixo. Sara, deixa ele”, “Sinto muito por ela, o maior erro dela foi trazer o companheiro para o jogo e não outro membro da família”, “Sinto muito, coitada, ela ficou muito chateada”, “No treino ele fiz tudo deixei ele lá e fui embora”, “Ele recusa 35 mil euros várias vezes, troca de azul e fica mais azul, região da sorte falha… Às vezes tem que se contentar, quem não quer espremer nada demais !”. “Aqui está… eu disse o Eu, que não ganharia uma pedra… ser diva não ajudou em nada… E o sorriso sumiu…”, “Leve esse cantarilho de volta e leve para casa com você”. E pensar que alguém até os renomeou como parecidos Al Bano e Romina Power…

“Se eu jogasse tal jogo – conclui um fã sensatamente – aceitaria de qualquer maneira a oferta do médico de não voltar para casa de mãos vazias. Eu me preocuparia menos com isso do que saber que tenho 100.000 ou mais no pacote. Aqueles que não quero nada demais, são muito apertados.”