"Deixe -os ver!". O grito de sua esposa para Pear Luigi? Insultos no final do episódio em sua empresa: "O médico os destrói"

“Retire -os de volta!”. O grito de Eleonora para o marido dela Pier Luigi É o momento do momento do episódio de sexta-feira, 7 de fevereiro de Sua empresaO programa de acesso pela primeira vez RAI 1 realizado por Stefano de Martino. Esposa e marido vencem a palma mais estalada do casal nesta temporada: à vontade para as câmeras, os tempos de televisão perfeitos, um gosto pelo jogo e o risco de ela atrapalhar o Martino como os espectadores, mas isso certamente torna a felicidade do programa.

Em algum momento, o médico oferece aos dois concorrentes 25 mil euros. Não pequeno, mas Pier Luigi tem tanta certeza de si mesmo e de seu bom destino que ele literalmente solicitou que “dinheiro seguro”: ” 300 milaSte, quando você vem aqui, “ele explica o Apulianus para o Martino. É muito dinheiro …”. Mas vamos brincar“





No final, paradoxalmente, depois de ver os 300 mil euros desapareceram, Pier Luigi terminará para aceitar a última seleção do médico, novamente 25 mil eurosDepois que ele até rejeitou um deles 60 Euromila. E antes e depois dos créditos, em X, os espectadores deixam o pior inapropriado.





“Eles também serão apúlicos como eu, mas são legais comigo como um dedo no olho”, “mas quem é o palhaço O que isso toca? “,” Isso é melhor que a boca não a abre “,” OK, mas não faça muito Coágulo Que você fica mal “,” a mulher acabou de deixar o estúdio, planejou -o com golpes “.” Madonna que estratégia, 60.000 voaram para longe “,” Beautiful Strategy! Eles recusam 60.000 a aceitar 25.000 e talvez tenham 75.000 “,” sim, eu entendo que ele quer morrer a hipoteca e estou feliz se ele tiver que pegar os 300.000 euros, mas dessa maneira o dinheiro oferecido a ele em abreviação de e curto e menos “,”, “O médico os destrói“.

