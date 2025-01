Delegados propuseram aumento de multa por dirigir trator sem placa "lesma"

Qual é o problema? O fato é que nas estradas, principalmente nas rurais, muitas vezes você encontra tratores, colheitadeiras e outras máquinas que se movem muito lentamente. Como resultado, há um enorme engarrafamento. Mas o que eles podem fazer? Eles também precisam ir de um ponto a outro de alguma forma. Para resolver este problema, foram inclusivamente incluídas excepções nas regras de trânsito, permitindo a ultrapassagem de veículos lentos onde tal é proibido. Mesmo sob a placa de ‘Proibida ultrapassagem’.

Mas há um problema: o que constitui um “veículo lento” é definido pelos regulamentos. Este é um veículo que tecnicamente não pode acelerar mais de 30 km/h. Ou seja: um caminhão que consegue trafegar a 90 km/h, mas anda a 30 km/h por sobrecarga, não pode ser ultrapassado. Mas um trator que não consegue andar mais rápido consegue. Mas como você pode reconhecer que um veículo lento está à sua frente enquanto está na estrada e não infringir acidentalmente as regras? Para tanto, uma placa especial é instalada nesse transporte. Mas o problema é que nem todos os proprietários desses carros o instalam. Muitos motoristas têm, portanto, que escolher: correr riscos ou andar atrás de um veículo tão lento.

Conforme afirmado na exposição de motivos do projeto de lei, “a falta predominante de marcas de identificação em veículos lentos cria um mal-entendido entre os motoristas sobre os veículos da frente: este não é um veículo lento que não pode ser ultrapassado, ou o infrator é o motorista de um veículo lento que não tenha colocado uma placa.

A dificuldade em decidir ultrapassar ou não deve-se também à incapacidade de conhecer o equipamento técnico de um determinado veículo, até porque a velocidade máxima muitas vezes está no limite (não 30 km/h, mas 34 km/h, o que não é mais comum). meios de movimento lento).

Assim, a falta de uma marca de identificação em veículos lentos não só aumenta o risco de criar situações de emergência e “congestionamentos” em troços estreitos de estradas, mas também cria as condições para a imposição injusta de responsabilidade administrativa.”

O que os legisladores propõem: conduzir um veículo para o qual o fabricante tenha estabelecido uma velocidade máxima não superior a 30 km/h, sem placa de identificação, dividindo-o numa unidade separada e fixando uma multa de três mil rublos. Lembramos que esta multa agora é de 500 rublos. Segundo eles, isso melhora a segurança rodoviária.

No entanto, o governo não apoiou esta alteração. Tal como indicado na resposta oficial do governo, a explicação não fornece provas de que os regulamentos actuais sejam insuficientes. Em particular, não existem dados sobre o número de tais violações por ano. Por conseguinte, não se pode concluir que tais alterações sejam necessárias. “Um aumento mecânico no tamanho das sanções não pode, por si só, servir como uma medida eficaz para prevenir comportamentos ilegais e, sem uma abordagem integrada para garantir a segurança rodoviária, não garantirá a prevenção de acidentes rodoviários”, afirma o relatório sobre o governo.

Mas não esqueçamos que alguns projetos de lei que receberam reações negativas do governo ainda foram aprovados pela Duma. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os descontos nas multas de condução.