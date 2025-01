Delfi: Letónia quer limitar o acesso russo a infraestruturas críticas

O departamento justificou esta inovação pela necessidade de reforçar a protecção destas instalações.

Note-se que as restrições afetarão não apenas os próprios cidadãos da Rússia e da Bielorrússia, mas também as entidades jurídicas registadas nos seus territórios. Serão proibidos de aceder às instalações se o seu trabalho envolver contacto com informações ou equipamentos importantes para o funcionamento de infraestruturas críticas.

No entanto, exceções podem ser feitas para alguns. No entanto, serão fornecidos pelo Serviço de Segurança do Estado da Letónia através de uma licença especial.

O portal acrescentou que as alterações serão primeiro consideradas pelo governo letão. Se aprovados, são enviados ao Seimas, que os aprovará.