Delhi 2025: Suspeito do carro ‘Punjab Sarkar’ com dinheiro, garrafas de bebidas alcoólicas, brochuras AAP encontradas em Copérnico Marg

Delhi 2025 Eleições: Na quarta -feira, 2 de janeiro, a polícia de Delhi informou a descoberta de um veículo suspeito perto de Punjab Bhavan em Copernicus Marg, que carregava uma placa de registro de Punjab e tinha “Punjab Sarkar” registrado nela. Ao pesquisar no veículo, as autoridades encontraram uma quantidade substancial de dinheiro, inúmeras garrafas de bebidas alcoólicas e panfletos associadas à partida de Aam Aadmi (AAP).

Em particular, a descoberta da polícia de Délhi ressoa com as declarações feitas anteriormente pelo líder do BJP, Parvesh Verma, sobre o comportamento eleitoral em Delhi.