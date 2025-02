Delhi CM Cerimônia de Swear: Data de verificação, hora e programação completa – PM Modi, Amit Shah entre os convidados

O presidente do BJP de Délhi, Virendra Sachdeva, declarou que todas as seções da sociedade foram convidadas para o evento histórico6.

O BJP anunciará sua escolha para Delhi CM hoje à noite, em 19 de fevereiro, após uma reunião do Partido Legislativo. Ravi Shankar Prasad e Om Prakash Dhankar foram designados como observadores centrais para supervisionar a seleção do líder pelos 48 legisladores recém -eleitos do BJP.

Delhi está pronto para testemunhar um governo do Partido Bharatiya Janata (BJP) após 27 anos, com a cerimônia oficial de juramento do ministro principal (CM) de Nova Délhi e o gabinete marcado para amanhã, quinta -feira, 20 de fevereiro, em Ramlila Maidan.

