Delhi CM Juramento: Verifique restrições de trânsito, diversões, rotas para evitar 20 de fevereiro

Delhi cm juramento: A polícia de Délhi emitiu um aviso de trânsito e restrições para os viajantes que planejam viajar pela capital nacional na quinta -feira, 20 de fevereiro. O principal ministro de Nova Délhi fará um juramento no campo de Ramlila em 20 de fevereiro, e as centenas e milhares, incluindo líderes de alto nível. , eles devem participar do grande evento.

Instruções gerais:

Os motoristas e o público em geral devem permanecer pacientes, observar as regras de tráfego e seguir as instruções do pessoal de trânsito implantado nos principais cruzamentos. Mantenha -se atualizado sobre as condições de tráfego através dos canais oficiais da polícia de trânsito de Délhi: