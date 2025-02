Na Índia, a controvérsia em torno de Deepseek se aprofundou quando um usuário compartilhou uma conversa com o chatbot, que se recusou a reconhecer Arunachal Pradesh como parte da Índia, em vez de oferecer respostas evasivas. Esse incidente promoveu preocupações sobre possíveis preconceitos geopolíticos em favor do governo chinês.

Desenvolvido para uma fração do custo do OpenAI GPT-4, o modelo é considerado um forte concorrente para sistemas de IA, como ChatGPT e Google Gemini em matemática e codificação. No entanto, seu aumento foi acompanhado por preocupações de privacidade e segurança nacional.

Além disso, o apelo refere -se a uma diretiva interna do Ministério das Finanças da Índia, aconselhando os departamentos governamentais contra o uso de ferramentas de IA como DeepSeek e ChatGPT devido aos riscos que representam para a confidencialidade dos dados do governo.

O apelo também destaca ações regulatórias internacionais contra o Chatbot, observando que a Autoridade de Proteção de Dados Italiana proibiu a Deepseek, enquanto a Austrália proibiu seu uso em dispositivos do governo. Segundo relatos, as autoridades da Irlanda, Bélgica, Grécia, Coréia do Sul, Taiwan, Estados Unidos e França estão investigando a empresa sobre preocupações semelhantes.

A petição, apresentada por Bhavna Sharma, levanta preocupações sobre a Depseek, um chatbot de desenvolvido por duas empresas chinesas, alegando que opera na Índia sem cumprir as leis de proteção de dados do país.

O Tribunal Superior de Delhi solicitou na quarta -feira a resposta do Centro a uma disputa de interesse público (PIL) contestando as operações da empresa de inteligência artificial chinesa (AI) Deepseek na Índia por supostas violações de privacidade de dados.

