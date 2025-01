Delhi: Névoa espessa envolve a capital nacional, 37 voos atrasados ​​e temperatura provavelmente cairá ainda mais

Uma espessa camada de neblina cobriu Delhi e áreas vizinhas enquanto o norte da Índia continuava a sofrer uma onda de frio. A visibilidade foi significativamente reduzida nos aeroportos da região, interrompendo os serviços de voo.

No Aeroporto Internacional Indira Gandhi (IGI), em Nova Deli, 37 voos atrasaram e um foi cancelado. Num comunicado mais recente, as autoridades aeroportuárias declararam que, embora as aterragens e descolagens continuem, os voos não equipados para aterragens de baixa visibilidade (em conformidade com CAT III A) podem ser afetados devido às condições meteorológicas prevalecentes.

Juntamente com o aeroporto IGI, os aeroportos de Amritsar, Jammu e Agra também registaram visibilidade zero, afectando os serviços.

Entretanto, a previsão do departamento meteorológico para 7 dias indica que a partir de quarta-feira a temperatura mínima começará a descer e até sexta-feira deverá descer para 5 graus Celsius.

Antecipando condições de neblina densa a muito densa, o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) emitiu um alerta laranja para Delhi na quarta-feira e um alerta amarelo para quinta e sexta-feira.

Nas últimas 24 horas, a temperatura máxima em Deli foi registada em 16,2 graus Celsius, 2,8 graus abaixo do normal, e a temperatura mínima foi de 10,5 graus, 3,6 graus acima do normal.

Na terça-feira, mais de 300 voos sofreram atrasos e cerca de 25 serviços ferroviários foram interrompidos devido ao nevoeiro ofuscante.

Estados como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar e Rajasthan, entre outros na região norte da Índia, continuaram a ser afectados por uma onda de frio extremo. Em Nagaur, no Rajastão, a temperatura mínima foi registrada em 2,5 graus Celsius.