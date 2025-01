Delhi News: Visibilidade da lei devido ao denso nevoeiro atrasa 25 trens, temperatura mínima de 10,5 C

Notícias de Delhi: Delhi ficou coberta por uma densa neblina na manhã de 7 de janeiro (terça-feira), o que reduziu a visibilidade e atrasou pelo menos 25 trens na capital nacional, segundo relatório do PTI. A temperatura mínima registada foi de 10,5 graus Celsius, acrescentou.

“A visibilidade mínima de 150 metros em nevoeiro denso com ventos de noroeste de 11 a 13 km / h foi relatada sobre Palam entre 5h e 5h30, melhorando gradualmente para 700 metros em nevoeiro raso com ventos de oeste de 13 km / h às 8h30”, informou o Departamento Meteorológico da Índia. (IMD), dizia o boletim. Acrescentou que a visibilidade mínima em Safdarjung era de 500 metros.

Enquanto isso, o escritório meteorológico do IMD previu “nevoeiro muito denso” durante o dia 7 de janeiro, com a temperatura máxima prevista para ficar em torno de 19 graus Celsius, disse o relatório.

A temperatura mínima na capital nacional subiu ligeiramente para 10,5 graus Celsius, de 9,6 graus Celsius em 6 de janeiro – 3,6 graus acima do normal, segundo dados do IMD. Às 8h30 de hoje, o nível de umidade era de 92%.

ACI em foco

Enquanto isso, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) de Delhi permaneceu na categoria “muito ruim” em 7 de janeiro, com uma leitura de 303 às 9h, de acordo com o Conselho Central de Controle de Poluição (CPCB).