Delhi Railway Station Atualizações ao vivo: O ministro principal do cuidador de Atishi chega ao Hospital LNJP

Os principais líderes políticos de todas as linhas do partido pagaram suas condolências depois que uma debandada na estação de Delhi deixou 15 mortos. O primeiro -ministro Yogi Adityanath disse: “A perda de vidas no acidente na estação de trem de Nova Délhi é extremamente triste e de partir o coração. Meus condolências estão com as famílias aflitas”.

O chefe do Congresso, Mallikarjun Kharge, disse que os vídeos da estação são “extremamente comoventes”.

“A tentativa do governo de Narendra Modi de esconder a verdade no caso de mortes na estação de trem de Nova Délhi é extremamente vergonhosa e condenável. Exigimos que o número de mortes e ferido o mais rápido possível e a identidade da identidade do pessoas desaparecidas.

O líder do RJD, Texahwi Yadav, expressou condolências por mortes causadas por caos e debandada na estação de Delhi.

“Triste por mortes prematuras causadas pelo caos e incidentes infelizes do Stamp.