Delhi Shocker: Corpo carbonizado de mulher descoberto em uma mala, primo confessa o crime

Num incidente chocante, o corpo carbonizado de uma mulher foi encontrado numa mala na área de Ghazipur, na capital nacional, na manhã de domingo, levando à prisão de dois homens, incluindo o seu primo.

A polícia identificou a vítima como Shilpa Pandey, de 23 anos. O principal acusado, Amit Tiwari, 22 anos, é seu primo paterno; Seu amigo Anuj Kumar também esteve envolvido no caso.

DCP Leste Abhishek Dhania disse Anos: “Recebemos uma ligação do PCR por volta das 4h10 informando um corpo queimado. Ao chegar ao local, encontramos o corpo totalmente queimado…de acordo com as provas periciais, pode-se afirmar que o falecido tem entre 20 e 35 anos. Quatro equipes estão investigando.”

O corpo estava carbonizado e irreconhecível, mas os investigadores identificaram-no como sendo de uma mulher devido ao cabelo longo e intacto.

O DCP disse à mídia: “Inicialmente não tínhamos ideia. Apenas uma mala queimada e um corpo queimado. “Começamos digitalizando imagens de CCTV da área onde a mala foi encontrada.”

A polícia disse: “As evidências sugerem que o corpo foi queimado por volta de 1h30 às 2h. Nossas equipes restringiram os carros que passavam naquela área durante esse período e fizeram uma verificação completa dos detalhes de cada carro”.

O policial disse que a polícia localizou um Hyundai Verna de aparência suspeita que passava pela área horas antes de o corpo ser encontrado, disse ele. NDTV.

“Um carro levou nossa equipe a um homem que mora em Loni e disse ter vendido seu carro para um homem chamado Amit”, disse Abhishek Dhania, de acordo com um relatório de Expresso Indiano.

A informação levou a polícia a Amit Tiwari e seu amigo Anuj Kumar, ambos de 22 anos. Ambos são residentes da Colônia Khora em Ghaziabad.

Durante o interrogatório policial, Tiwari, um motorista de táxi, supostamente confessou ter matado Pandey e queimado seu corpo com a ajuda de Kumar, o Expresso Indiano relatado.

“Durante o interrogatório, ele nos contou que Shilpa havia fugido de sua casa em Surate em novembro e morava com ele. Os dois estavam envolvidos em um caso ilícito e Shilpa pressionou Tiwari a deixar sua família e viver com ela permanentemente. Ela também ameaçou implicá-lo falsamente e à sua família”, disse Dhania.

No dia do incidente, Amit Tiwari estava bêbado e ele e Shilpa Pandey supostamente discutiram. Tiwari supostamente bateu nela com o cotovelo e depois a estrangulou. Mais tarde, ele colocou o corpo dela em uma mala, jogou a mala em um lugar deserto e ateou fogo.