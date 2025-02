Delhi Stampede: 11 anos, avós a caminho de Kumbh entre os mortos em Delhi Stampede

Vijay Saha, Krishna Devi e sua neta de 11 anos, Suruchi, estavam na estação de trem de Nova Délhi, esperando para embarcar em um trem para oraragraj por Maha Kumbh Mela na noite de sábado. Antes que eles pudessem fazer isso, uma raça e confusão maciças levaram a uma debandada que matou 18, Suruchi e seus avós entre eles.

Seu filho agora deixou Delhi para Samastipur de Bihar, trazendo seus corpos para casa.

“Mamãe e papai nos disseram que eles irão a Kumbh para levar a SNAN depois de descansar brevemente em Delhi. Meu irmão disse que também nos juntaremos a eles em Prayagraj. Eles estavam esperando o trem ”, disse a filha de Vijay Saha, Kajal.

Ele recebeu uma ligação de seu irmão mais velho por volta de 1 da manhã. Ele foi convidado a seus pais Aadhaar Cards, mas não foi informado sobre sua morte. De manhã, o filho -uma escala das vítimas, Manoj Kumar Sah, chegou à sua cidade e transmitiu a notícia de três mortes.

Sunaina Devi, a avó paterna de Suruchi, 11 anos, contou sua conversa com a filha -em Delhi. Quando ele ligou para perguntar se sua neta havia ido a Prayagraj, ele não tinha ideia de que um grito de agonia estava esperando por ela no outro extremo da linha.

“Nada poderia ter se preparado para ouvir o grito ensurdecedor no sábado à noite, após o qual a ligação foi desconectada, deixando -me por medo do pior”, disse Devi.

O tio de Suruchi, Prmod Kumar, acrescentou que os membros da família haviam viajado para Delhi há 4-5 dias. Ele disse que descobriram o incidente por volta de 1 da manhã no domingo.

“Três membros de nossa família foram para Delhi daqui 4-5 dias atrás. De lá, eles foram para Kumbh. Eles morreram na debandada na estação, conhecíamos em 1 da manhã”, disse ele.

Pelo menos 18 pessoas foram mortas no Stampent durante a noite Na estação ferroviária cheia de Nova Délhi. Altos funcionários disseram que o incidente ocorreu após alguns Passageiros escorregaram e caíram sobre os outros Ao descer uma ponte em pé, no meio de uma pressa repentina.

Mais de uma dúzia de pessoas também ficaram feridas na debandada na plataforma número 14 e 15 da estação de trem de Nova Délhi.

Uma investigação de alto nível foi ordenada no incidente e o governo anunciou uma ex -Rs 10 lakh gratia pelas famílias daqueles que morreram. Rs 2,5 lakh foram anunciados para aqueles gravemente feridos e Rs 1 lakh cada um para outros que sofreram ferimentos.

Postado em: 16 de fevereiro de 2025

Sintonize