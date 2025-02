Delhi Stampede: contas conflitantes expõem as lacunas de comunicação críticas

Uma estação de trem mortal sacudiu a estação de trem de Nova Délhi na noite de 15 de fevereiro, matando 18 vidas. Depois, Várias agências são embrulhadas em um jogo de culpacada um apresentando diferentes histórias do trágico incidente. As versões claramente conflitivas das ferrovias, a Força de Proteção Ferroviária (RPF) e a Polícia de Délhi não apenas levantam sérias questões sobre a cadeia de comando, mas também destacam uma lacuna de comunicação significativa entre as agências responsáveis ​​pela administração da estação, uma lacuna que é Um caso clássico da burocracia que muda de responsabilidade.

Deadly Stampede

A catástrofe se desenvolveu no meio de uma onda esmagadora de peregrinos a caminho de orar para o Maha Kumbh. Em uma estação já completa, as operações simultâneas do Prayagraj Express regular e um trem especial recentemente anunciado criaram confusão entre as multidões dos passageiros. O pânico resultante e os movimentos da multidão bagunçada desencadearam uma debandada que cobrava várias vidas e deixou muitos feridos.

Versão ferroviária

De acordo com a declaração oficial da Northern Railways, o incidente ocorreu em aproximadamente 21h15 nas escadas entre as plataformas 14 e 15, as áreas onde um A multidão enorme se reuniu.

Informações obtidas na conta ferroviária:

Movimento de multidões: O Prayagraj Express regular estava programado para começar da plataforma 14. Em resposta a um aumento de passageiros, um trem especial foi anunciado da plataforma 12. Diz -se que uma avalanche repentina de pessoas da plataforma 14 para a plataforma 12 causou a debandada.

Vítimas: O incidente resultou em 18 mortes, com 3 indivíduos que sofreram ferimentos graves e 12 que sofreram ferimentos leves.

Contexto operacional: Entre 18:00 e 20:00, cerca de 2.600 passageiros reservados não reservados na estação. Apesar do alto influxo de passageiros, as ferrovias argumentam que Sem alterações na plataforma ou cancelamentos de trem especiais Aconteceu naquele dia.

Conta RPF

Em contraste acentuado, o RPF apresentou uma versão que desafia a linha do tempo e os detalhes das ferrovias.

Aqui está uma olhada nas informações compartilhadas pelo RPF:

Linha do tempo: O RPF afirma que o StampEx começou às 20h48, quase meia hora antes do horário citado pelas ferrovias.

Medidas de controle de multidão: Segundo relatos, as imagens de CCTV mostraram o inchaço da multidão através das plataformas 12, 13, 14, 15 e 16. Isso levou os funcionários da RPF a instruir o diretor da estação a interromper a emissão de ingressos adicionais.

Anúncios confusos: Por volta das 20h45, um anúncio declarou que o trem especial de Kumbh alcançaria a plataforma 12. Logo depois, um passageiro do AD revisado nas plataformas 12-13 avançou pelas sobreposições do pé (FOB 2 e 3, enquanto aqueles que esperavam nas plataformas 14-15 Reduou para pegar trens de conexão como Magadh Express, Sampark Kranti e a expressão regular Randagraj.

Vítimas de acordo com o RPF: seu relatório indica um pedágio um pouco maior, com 20 mortes e 10 feridos.

Relatório da polícia de Delhi

Adicionando outra camada à controvérsia, a polícia de Delhi atribuiu a debandada a um confusão envolvendo dois trens Com nomes semelhantes:

Treinar confusão: A estação estava lidando com o Prayagraj Express e o especial de Prayagraj. O anúncio de que o especial de Prayagraj chegaria à Plataforma 16, segundo relatos, muitos passageiros para acreditarem erroneamente que a expressão regular Renograj (já estacionada na plataforma 14) havia sido reprogramada.

Superpopulação: Com quatro trens programados para Prayagraj, três dos quais atrasados, o congestionamento dos passageiros atingiu níveis críticos. Aqueles que não podem abordar na plataforma 14 se mudaram para a plataforma 16, intensificando ainda mais o caos e, finalmente, contribuem para os carimbados.

Lacuna de comunicação

As narrativas conflitantes sublinham uma questão mais profunda: uma grave falta de comunicação coordenada entre as três agências responsáveis ​​pela administração da estação. Com cada corpo apresentando sua própria versão dos eventos, parece ser um caso clássico de desvio burocrático, com cada agência tentando mudar a responsabilidade para a outra.

Essas contas conflitantes apontam para uma lacuna de comunicação sistêmica. Em uma situação tão crítica quanto a gestão de uma multidão enorme, todas as agências devem trabalhar no mesmo livro, seguindo procedimentos operacionais padrão em gerenciamento de multidão. Em vez disso, vemos responsabilidades sobrepostas e uma tendência clara de se culpar, o que apenas exacerba a crise.

Além disso, os serviços de bombeiros de Délhi disseram que receberam a primeira ligação de Angluish às 21:55. Se a linha do tempo da Railway for considerada verdadeira, é um atraso de 40 minutos na busca de ajuda e, se optarmos pela linha do tempo da RPF, é um atraso de 1,07 -hora na busca de ajuda.

As fontes dentro das ferrovias confirmaram hoje à Índia que, apesar de um incidente tão grande, alguns policiais responsáveis ​​pela administração da estação nem se incomodaram em sair de casa. Apesar do relatório da RPF sugere que, vendo a multidão, as autoridades foram solicitadas a ser solicitadas em NDLs para chegar ao local.

Ferrovias em relatórios contraditórios

A Northern Railways respondeu enfatizando que declarações conflitantes se devem ao fato de que essas são a perspectiva de um ramo de uma operação muito maior. Mais de 300 funcionários ferroviários de vários departamentos foram destacados na estação de Nova Délhi na noite do incidente. Eles indicaram que sua conta inicial foi fornecida antes da formação do comitê de alto nível e que as declarações individuais ainda estão sendo verificadas. “Um relatório completo só será possível depois que o comitê recebe declarações detalhadas do pessoal envolvido e revisa os registros disponíveis”, disse uma fonte ferroviária.

Pesquisa em andamento

Uma consulta de alto nível foi iniciada para determinar a sequência exata dos eventos e atribuir responsabilidade. O painel, liderado pelo diretor principal do comissário de segurança, Pankaj Gangwar, e o principal diretor comercial Nar Singh, da Northern Railway, iniciou sua investigação em 16 de fevereiro, um dia após o incidente. O Comitê tem a tarefa de reconciliar os prazos de incapacidade e as discrepâncias operacionais descritas nas contas das ferrovias, RPF e Polícia de Délhi.

À medida que a investigação continua, há questões sérias sobre o atraso de mais de 40 minutos para iniciar a chamada da angústia, bem como os problemas mais amplos de falta de comunicação e má gestão que podem ter contribuído para a tragédia.

O que se segue?

O StampEx deixou não apenas um traço de tragédia humana, mas também uma pergunta persistente sobre a adaptação da coordenação entre as agências. Em um cenário em que a comunicação clara e unificada poderia salvar vidas, a situação atual reflete uma realidade perturbadora: em vez de trabalhar juntos sob protocolos padronizados, as agências parecem trancadas em uma faixa de guerra burocrática. Deve haver um esforço conjunto para desenvolver e aderir aos procedimentos operacionais comuns para gerenciamento de multidão, a fim de evitar tais desastres no futuro.