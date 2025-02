Delhi Weather hoje: denso mantas de nevoeiro, mais de 100 vôos atrasados ​​devido à menor visibilidade

Segundo os relatos, mais de 100 vôos foram adiados quando o nevoeiro ‘denso’ cobriu Delhi-CR e atingiu operações de vôo na capital nacional.

A visibilidade registrada no Aeroporto Internacional Indira Gandhi (IGI) era de 50 metros às 8h, enquanto a visibilidade no Aeroporto Comercial Hindon caiu para zero no sábado de manhã.

Pelo menos 125 vôos que saem do aeroporto IGI foram adiados com um tempo médio de meia hora, enquanto sete vôos foram cancelados às 8h, de acordo com o site de monitoramento de vôo, Flightradar 24.

Além disso, 21 vôos que chegaram a Délhi foram adiados e sete vôos foram cancelados, de acordo com o FLIGHTRADAR 24.

O aeroporto de Delhi emitiu um aviso de passageiro às 8h, afirmando que os vôos que não têm o mecanismo de pousar ou decolar em condições de baixa visibilidade podem ser afetadas.

Advisor de passageiros do aeroporto de Delhi em condições densas de nevoeiro

No sábado, um alerta de ‘Orange’ foi emitido em Delhi no sábado pelo Departamento de Enteroologia da Índia (IMD) devido ao nevoeiro ‘denso’ na maioria dos lugares e nevoeiro ‘muito denso’ em lugares isolados.

O IMD previu uma temperatura mínima de 10 graus Celsius e uma temperatura máxima de 26 graus Celsius no sábado.

O departamento meteorológico previu neblina densa a moderada para sábados e domingos, enquanto previu ‘chuva’ e ‘tempestades’ para 3 de fevereiro e 4 de fevereiro, respectivamente, em Delhi-Dncr.

Espera -se que a temperatura mínima esteja em torno de 11 graus Celsius na semana seguinte, enquanto o máximo se move para cerca de 23 graus Celsius.

A capital nacional testemunhou um acolhedor de janeiro até agora com a temperatura máxima do mês que toca 21,1 graus Celsius, um entalhe mais alto do que a média longa de 20,1 graus Celsius.

Enquanto isso, a qualidade do ar registrada na estação meteorológica de Okhla, de Delhi, às 7h, estava em 354, que está na categoria “muito pobre”. Um índice de qualidade do ar (AQI) entre 300 e 400 está na categoria “muito ruim”.