Delhi Weather News hoje: Névoa densa afetará voos do Aeroporto Internacional Indira Gandhi – Delhi News

Uma densa neblina envolveu partes de Delhi na quinta-feira, quando a temperatura caiu para 10 graus Celsius às 5h30. Como resultado da visibilidade reduzida, as autoridades do aeroporto de Delhi disseram que as operações de voo provavelmente seriam afetadas.

A visibilidade da pista está entre 200 e 500 metros, enquanto a visibilidade geral no aeroporto IGI caiu para zero às 6h. Atualmente estão sendo realizadas operações para pousar voos em condições de baixa visibilidade, disse ainda o aeroporto de Delhi. As operações de voo que não estão equipadas para aterrar em condições de baixa visibilidade têm maior probabilidade de ser afetadas.

Segundo o FlightRadar24, pelo menos 80 voos sofreram atrasos, com atraso médio de 13 minutos. Até agora, cinco voos foram cancelados.

Anteriormente, o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) emitiu um alerta amarelo para vários locais em Delhi com neblina moderada e em locais isolados com neblina densa. As temperaturas máximas e mínimas esperadas para hoje são de 17 graus Celsius e 8 graus Celsius, respectivamente.

No Ano Novo, os residentes de Delhi acordaram pelo terceiro dia consecutivo de frio, com o mercúrio caindo para 7,4 graus, enquanto a temperatura máxima permaneceu em 15 graus Celsius, quatro graus abaixo do normal.